Một phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng vì mua 10 thửa đất Phú Quốc "ảo"

Ngày 6/2, Công an tỉnh An Giang thông báo đã ra quyết định khởi tố 5 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Võ Thành Lợi (46 tuổi), Nguyễn Duy Thành (66 tuổi), Lâm Thị Hồng Hạnh (60 tuổi), Nguyễn Văn Vũ (47 tuổi) và Nguyễn Hữu Vĩnh (63 tuổi), cùng cư trú tại đặc khu Phú Quốc.

Cũng trong diễn biến liên quan, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 bị can khác nhằm mở rộng điều tra vụ án.

Theo thông tin từ công an, vào năm 2025, dù đã từng bị UBND TP Phú Quốc (nay là UBND đặc khu Phú Quốc) xử phạt hành chính vì hành vi chiếm đất, bị can Lợi vẫn tiếp tục tạo dựng giấy tờ nguồn gốc giả để bao chiếm 2 thửa đất tại khu vực này.

Bị can Lợi tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình mở rộng điều tra, công an xác định vào năm 2023, Lợi đã câu kết với nhiều đối tượng khác để bao chiếm các thửa đất tại khu phố Ông Lang, xã Cửa Dương.

Để hợp thức hóa các thửa đất đã bao chiếm, nhóm đối tượng này đã tự lập đơn xin xác nhận nguồn gốc đất, sau đó nhờ ông Lê Văn Tiền, nguyên Trưởng ấp Ông Lang, ký xác nhận và đóng dấu mộc đỏ của ban ấp. Đáng chú ý, các đối tượng đã cố tình lùi thời gian xác nhận về các năm 2000, 2001 - thời điểm ông Tiền còn đương chức, nhằm tạo dựng hồ sơ giả về quá trình khai khẩn và canh tác lâu đời.

Sau khi thực hiện trót lọt hành vi này, nhóm của Lợi đã bán tổng cộng 10 thửa đất cho bà L. (62 tuổi, trú tại Phú Quốc), chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định, 10 thửa đất trên thực tế là đất rừng phòng hộ do vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Ngoài tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị can Lợi còn bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trong một vụ án khác.