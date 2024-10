Một phóng viên thử việc của tạp chí bị bắt

Ngày 28/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ hình sự Hoàng Công Trình (SN 1986) và Đặng Hữu Biểu (SN 1973), cùng trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hai đối tượng này bị công an bắt giữ vào ngày 25/10, khi đang nhận 25 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương.

Cơ quan chức năng thu giữ một ô tô, 3 điện thoại di động, máy ảnh, máy quay phim, máy tính xách tay cùng 2 thẻ nhà báo (nghi là thẻ giả) mang tên Hoàng Công Trình và Đặng Hữu Biểu.

Hoàng Công Trình (áo xám) và Đặng Hữu Biểu tại cơ quan công an (Ảnh: Anh Ngọc).

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 5, các đối tượng tìm đến những công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương đặt vấn đề "tác nghiệp báo chí".

Quá trình làm việc, các đối tượng không xuất trình thẻ nhà báo mà chủ động thu thập tư liệu về hoạt động của công ty, doanh nghiệp. Sau đó, Trình và Biểu biên soạn tin bài có nội dung phản ánh sai phạm để gửi lại phía công ty, doanh nghiệp với mục đích đe dọa, yêu cầu đưa tiền để được bỏ qua.

Các giấy tờ hoạt động báo chí nghi là giả công an thu giữ của Trình và Biểu (Ảnh: Anh Ngọc).

Ngày 9/10, Hoàng Công Trình được một tạp chí có trụ sở tại Hà Nội nhận vào thử việc 3 tháng. Lợi dụng xin giấy giới thiệu do tạp chí này cấp để hoạt động báo chí, Trình và Biểu tiếp tục đến nhiều doanh nghiệp để "tác nghiệp".

Bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương xác định, với hình thức trên, Trình và Biểu đã cưỡng đoạt của 5 doanh nghiệp tại các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) số tiền 57,2 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động trị giá 21 triệu đồng.

Ngành chức năng cho biết, có nhiều bằng chứng thể hiện hai đối tượng lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh miền Trung với số tiền hàng trăm triệu đồng.