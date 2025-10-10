Tội lỗi của kẻ chém 2 người thân thương vong vì mâu thuẫn ranh đất ở TPHCM

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi) và ông Lùng (chú họ) nhà ở liền kề nhau tại xã Mỹ Thái (huyện Củ Chi cũ, TPHCM). Vốn là họ hàng sinh sống cạnh nhau nhưng nhiều năm qua, hai gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp ranh đất.

Mâu thuẫn kéo dài, cha của bị cáo Tuấn là ông Đậm bị ông Lùng và con trai khởi kiện ra tòa vì cho rằng lấn chiếm phần đất của nhà mình.

Bị cáo Tuấn tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Dù cùng chung huyết thống và từng có quãng thời gian gắn bó, nhưng giữa các thành viên trong họ hàng lại nảy sinh mâu thuẫn kéo dài. Ban đầu chỉ là những bất đồng nhỏ trong chuyện đất đai, song vì thiếu sự cảm thông và đối thoại nên dần trở thành tranh chấp căng thẳng.

Như giọt nước tràn ly sau nhiều năm mâu thuẫn kéo dài, chiều 25/9/2023, Tuấn mang dao rựa ra phần đất giáp ranh để phát cây dại. Ông Lùng cho rằng người cháu chặt cây trên phần đất tranh chấp nhưng không nói trước nên cùng con trai ra nói chuyện, dẫn đến cãi vã.

Trong lúc đôi co, Tuấn cầm dao rựa chém một nhát vào trán con ông Lùng. Nạn nhân bỏ chạy, Tuấn đuổi theo một đoạn rồi quay lại, chém ông Lùng nhiều nhát khiến ông gục tại chỗ.

Ông Đậm đang cắt cỏ trong vườn nghe tiếng la lớn chạy ra, thấy em họ bất động dưới đất. Cùng lúc, con trai ông Lùng quay lại tìm cha, hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Tối cùng ngày, ông Lùng tử vong; người con phải điều trị nhiều ngày, để lại thương tật 14%.

Sau khi gây án, Tuấn tới công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau 2 năm vụ án xảy ra, cuối tháng 9 vừa qua, người đàn ông này bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội Giết người.

Tại tòa, Tuấn thừa nhận hành vi sai trái, bày tỏ hối hận và xin lỗi gia đình bị hại. Bị cáo cho rằng trước đó ông Lùng nhiều lần chửi bới, xúc phạm gia đình mình. Khi chặt cây, Tuấn không báo trước vì nghĩ khu đất thuộc quyền sử dụng của gia đình, nhưng do bị chửi nên mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành vi. Bị cáo cho biết đã thông qua luật sư bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

"Do bị hại chửi, đàn áp tinh thần bị cáo dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Con của chú đánh bị cáo nên bị cáo mới đánh lại", Tuấn khai, thêm rằng từng bị cha con bị hại vác dao đuổi.

Được tòa mời sau đó, con trai ông Lùng nói Tuấn khai không đúng sự thật. Cha con anh thấy bị cáo chặt cây ở phần đất giáp ranh đang tranh chấp nên chỉ ra hỏi "sao chặt cây không nói trước" chứ không chửi bới hay gây gổ gì. Tuấn sau đó lớn tiếng rồi vác rựa chém cả hai cha con anh.

Người này cũng cho rằng, nội dung kết quả điều tra và cáo trạng có nhiều chi tiết không đúng thực tế. Ví dụ lúc anh ra nói chuyện với Tuấn đã thấy ông Đậm tay cầm rựa đứng đối diện với cha mình, chứ không phải có mặt sau khi Tuấn gây án.

Trình bày với tòa, con gái ông Lùng đề nghị tòa xét xử Tuấn mức án nghiêm khắc nhất và yêu cầu bồi thường tổng cộng 1,3 tỷ đồng gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, thu nhập bị mất...

Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Tuấn đã dùng hung khí chém hai cha con bị hại khiến một người chết, một người bị thương. Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, mang tính côn đồ, phạm tội với nhiều người... nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong vụ án, bị hại cũng có một phần lỗi.

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án tù chung thân về tội Giết người và bồi thường cho bị hại gần 600 triệu đồng.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ về ranh đất giữa hai gia đình họ hàng, một bi kịch đau lòng đã xảy ra. Trong cơn nóng giận, một người đã không kiềm chế, ra tay gây án, cướp đi mạng sống của chính người thân ruột thịt. Đất vẫn còn đó nhưng tình thân đã mất và kẻ gây án phải trả giá bằng chính cuộc đời mình.