Người đàn ông ở TPHCM bị giật dây chuyền trị giá 100 triệu đồng

Ngày 8/10, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Thành (40 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Xuân Quyết (48 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai nghi phạm Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Xuân Quyết (Ảnh: Công an xã Phú Giáo).

Ngày 30/9, Công an xã Phú Giáo nhận được tin trình báo của ông Cao Hồng Ng. (68 tuổi) về việc bị hai người đi xe máy hiệu Exciter giật dây chuyền vàng 1,3 lượng, trị giá 100 triệu đồng. Vụ cướp xảy ra trên đường ĐT741, ấp Bàu Trư.

Ngay sau đó, Công an xã Phú Giáo phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trên các tuyến đường.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Xuân Quyết đã gây ra vụ cướp. Hai đối tượng đi xe máy gắn biển số giả, di chuyển qua nhiều tuyến đường để gây khó khăn cho quá trình xác minh.

Đến ngày 8/10, Thành và Quyết bị cơ quan công an tạm giữ. Làm việc với lực lượng chức năng, hai nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo cơ quan công an, Quyết có 5 tiền án về các tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy.