Mở hai phiên tòa xét xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài

Ngày 31/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Lê Trung Khoa đang ở nước ngoài và sẽ bị xét xử vắng mặt. Tòa án nhân dân TP Hà Nội kêu gọi bị cáo này ra đầu thú và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử cùng Lê Trung Khoa gồm: Đỗ Văn Ngà (48 tuổi), Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi), Phạm Quang Thiện (47 tuổi).

Trước đó, Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Lê Trung Khoa và Phạm Quang Thiện (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Ngày 9/12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố Lê Trung Khoa và đồng phạm, đồng thời chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử các bị cáo.

Cũng trong ngày 31/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đài (đang ở nước ngoài, hiện vẫn có quốc tịch Việt Nam) cùng về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội kêu gọi bị cáo Đài ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đài quốc tịch Việt Nam. Trước khi xuất cảnh, Đài có hộ khẩu thường trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội. Nguyễn Văn Đài từng đi xuất khẩu lao động tại Đức, sau đó về nước học tại Trường Đại học Luật Hà Nội và hành nghề luật sư.

Năm 2002, Đài chuyển về Đoàn Luật sư TP Hà Nội, thành lập Công ty TNHH Dịch thuật và Tư vấn Việt Luật, đồng thời làm Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Ân. Tháng 4/2004, Nguyễn Văn Đài lập nhóm “Luật sư Vì Công lý”.

Nguyễn Văn Đài (bìa trái) và Lê Trung Khoa (Ảnh: Bộ Công an).

Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2006, Nguyễn Văn Đài tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân”, thực hiện kế hoạch câu móc các hệ phái Tin lành tại Việt Nam, đồng thời giữ vai trò trung gian giữa các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối trong nước.

Với vỏ bọc “tín đồ Tin lành”, Đài nhiều lần ra nước ngoài tham gia các buổi điều trần, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam về vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”.

Trong giai đoạn này, Nguyễn Văn Đài đã soạn thảo và phát tán nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước như “Quyền tự do thành lập đảng”, “Dân trí và dân chủ”, “Xã hội dân sự ở Việt Nam”.

Đối tượng cũng thiết lập quan hệ với nhiều tổ chức, nhóm phản động như Việt Tân, khối 8406, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam, Ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam…

Nguyễn Văn Đài (Ảnh: Đ.T.).

Ngày 3/3/2007, Nguyễn Văn Đài bị bắt và sau đó bị kết án 4 năm tù, 4 năm quản chế về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ngày 5/3/2011, Đài tiếp tục khởi xướng thành lập “Hội Anh em Dân chủ” nhằm duy trì các hoạt động chống phá.

Ngày 5/4/2018, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Văn Đài cùng các đối tượng Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyền, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Nguyễn Văn Đài bị tuyên phạt 15 năm tù, 5 năm quản chế kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, ngày 7/6/2018, Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ thi hành án để xuất cảnh cùng vợ sang Đức chữa bệnh. Trước khi xuất cảnh, Đài viết cam đoan không tiếp tục các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Song trong thời gian sinh sống tại Đức, Nguyễn Văn Đài tiếp tục thể hiện thái độ thù địch, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền, kích động chống Nhà nước Việt Nam thông qua các tài khoản mạng xã hội như Facebook “Nguyễn Văn Đài”, kênh YouTube “Luật sư Nguyễn Văn Đài”.