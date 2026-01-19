Vụ đánh người đến tàn phế 2 năm trước: Bố nạn nhân cũng bị tấn công

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Hội (27 tuổi), Phan Thanh Tùng (39 tuổi) và Hồ Văn Viên (32 tuổi), cùng trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án là anh V.M.Đ. (40 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp). Anh Đ. được xác định là người bị 3 đối tượng trên đánh đập từ 2 năm trước dẫn đến tàn phế, liệt, yếu tứ chi.

Thời điểm anh V.M.Đ. bị các đối tượng hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong số 3 đối tượng bị khởi tố, Phan Thanh Tùng từng bị kết án do hành hung ông Võ Văn Đài (61 tuổi, bố ruột của anh Đ.).

Theo nội dung vụ án, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Tùng, Hội và Viên mang bia đến quán cà phê trên địa bàn phường Hòa Hiệp để nhậu với nhau.

Khoảng 19h30 cùng ngày, khi thấy anh Đ. đang đứng ở cửa hàng bên cạnh quán cà phê, Hội đã đến kéo anh Đ. vào quán cà phê để nhậu cùng nhưng anh Đ. từ chối.

Nóng giận, Hội bế bổng anh Đ. rồi ném thẳng xuống nền xi măng; Tùng dùng dép đánh vào mặt nạn nhân. Thấy anh Đ. chạy ra đường, Hội cùng Tùng và Viên đánh vào người nạn nhân cho đến khi được người dân can ngăn, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Nghe tin con trai bị đánh, khoảng 22h30 cùng ngày, ông Đài đến quán cà phê để tìm hiểu. Thấy ông Đài đi vào quán, Tùng dùng lon bia đang cầm trong tay ném trúng mặt ông Đài gây chảy máu, phải vào viện điều trị. Kết luận giám định, ông Đài bị thương tích 8%.

Bị can Phan Thanh Tùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hòa Hiệp).

Ngày 30/9/2024, Tòa án nhân dân thị xã Đông Hòa (cũ) xét xử đối với Phan Thanh Tùng về tội Cố ý gây thương tích.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Tùng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người bị hại, gây mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo Tùng có nhân thân xấu, hai lần bị xử phạt hành chính cùng về hành vi đánh người khác gây thương tích, có một tiền án về tội Tổ chức đánh bạc.

Theo Hội đồng xét xử, việc bị cáo Tùng đánh anh V.M.Đ. là con trai của ông Đài được tách ra một vụ án khác và chờ kết quả giám định thương tích, tuy nhiên, bị cáo Tùng có hành vi côn đồ khi gây thương tích cho ông Đài cần xử phạt nghiêm khắc.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tùng 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Đối với việc anh V.M.Đ. bị các đối tượng hành hung hơn 2 năm trước nhưng đến nay mới khởi tố bị can, nguyên nhân là do Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu giám định thương tích cho anh V.M.Đ. tại Trung tâm Pháp Y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp Y quốc gia TPHCM, Trung tâm Pháp Y tâm thần khu vực Tây Nguyên và Viện Pháp Y quốc gia nhưng đều kết luận tỷ lệ thương tích 0%, chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Anh Đ. bị liệt yếu tứ chi, nằm một chỗ suốt 2 năm qua (Ảnh: Uy Nguyễn).

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu giám định bổ sung tại Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Kết luận trước và trong thời điểm bị đánh, anh Đ. không mắc bệnh tâm thần; sau khi bị hành hung, nạn nhân mắc rối loạn vận động do sang chấn tâm lý, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Từ kết quả giám định bổ sung, ngày 29/12/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc này.