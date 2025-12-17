3 thanh niên ở TPHCM bị người lạ tấn công gần cầu Ba Son

Ngày 17/12, Công an phường An Khánh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ một nhóm thanh niên bị người lạ dùng hung khí tấn công tại khu vực gần cầu Ba Son.

Sáng cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người lời qua tiếng lại rồi rượt đuổi nhau trên đường. Cách hiện trường không xa có một xe máy bị ngã. Đáng chú ý, trong clip xuất hiện hình ảnh một nam thanh niên cầm theo hung khí.

Nhóm thanh niên bị người lạ chặn đầu xe, đuổi đánh tại phường An Khánh (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh P.N. (người đăng tải clip) cho biết, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 14/12, tại giao lộ D6 - N11, gần cầu Ba Son, phường An Khánh.

Theo anh N., thời điểm xảy ra vụ việc, ba người bạn của anh đi chung trên 2 xe máy từ trung tâm thành phố về nhà. Khi đến giao lộ nói trên, cả nhóm bất ngờ bị 3 người đi trên 3 xe máy chặn xe.

Sau đó, nhóm này dùng hung khí tấn công, khiến một người bạn của anh N. bị thương ở vùng lưng, phải nhập viện khâu 5 mũi. Hai người còn lại bỏ xe máy, chạy thoát thân rồi gọi anh N. đến hỗ trợ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân đã đến trụ sở công an trình báo. Công an phường An Khánh đang xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.