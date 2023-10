Mâu thuẫn tại quán bida, nam thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 9/10, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án mạng xảy ra ở quán bida thuộc phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương).

Nạn nhân là anh N.P.Đ. (SN 2000, quê An Giang).

Theo điều tra, ngày 8/10, Lưu Quốc Đường (SN 1990, quê Đồng Nai) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà trọ ở phường An Phú. Khi cả nhóm đang nhậu, Đ. đến sau nên Đường ép Đ. phải uống 6 ly nhưng Đ. không đồng ý khiến Đường bực tức.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Vũ Thái).

Chiều cùng ngày, cả nhóm nhậu xong thì đi đánh bida tại một quán bida ở đường D22, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú.

Tại đây, Đường và Đ. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, Đường lấy cây bida đánh Đ. nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Đường đi ra phía trước cửa quán, lấy một con dao thủ sẵn trong túi quần, quay lại đâm vào ngực Đ., rồi lấy xe máy chạy về phòng trọ ở phường Thuận Giao (TP Thuận An).

Đ. bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau đó, Đường đến công an phường An Phú đầu thú.