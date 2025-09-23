Mất gần 1,2 tỷ đồng khi tham gia bán hàng hưởng hoa hồng trên TikTok

Ngày 23/9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tiếp nhận tin báo của ông N.Đ.Q. (68 tuổi, trú tại địa phương), về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia bán hàng hưởng hoa hồng trên mạng TikTok.

Vụ việc được chuyển Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo thẩm quyền.

Người đàn ông ở Gia Lai mất gần 1,2 tỷ đồng vì tham gia bán hàng hưởng hoa hồng trên TikTok (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Theo trình báo, trưa 14/9, ông Q. vào TikTok shop mua hàng và thấy một tài khoản tên "Lê Thanh Hiền" (có số căn cước công dân ở tỉnh Bắc Ninh, Zalo tên Red Rose) đăng tải thông tin mời gọi bán hàng, hưởng hoa hồng. Tin tưởng, ông Q. đồng ý tham gia.

Theo hướng dẫn, mỗi đơn hàng ông Q. mua sẽ được nhận 7-10% hoa hồng. Khi thanh toán, trên ứng dụng sẽ hiển thị số tiền hàng và khoản hoa hồng tương ứng.

Tuy nhiên khi muốn rút tiền, ông Q. lại nhận được yêu cầu xử lý xong toàn bộ đơn hàng do khách hàng đặt mới rút được tiền.

Từ ngày 15 đến 19/9, ông Q. đã 14 lần chuyển tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Khi không còn khả năng tiếp tục, ông bị chặn liên lạc và mất toàn bộ số tiền.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn bán hàng hưởng hoa hồng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là những thủ đoạn mới trên TikTok.