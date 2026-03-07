Mượn ô tô của người quen rồi đem bán lấy tiền tiêu xài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Ngô Hồng Sơn (sinh năm 1997, trú xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Ngô Hồng Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, do có quan hệ quen biết, ngày 5/2/2025, anh B.V.C. (SN 1991, trú xã Đông Ngũ) đã cho Sơn mượn một ô tô VinFast Lux A2.0 cùng giấy tờ liên quan.

Sau khi nhận xe, Sơn tự ý mang ô tô đi bán lấy 445 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Trong suốt quá trình này, Sơn đưa ra nhiều thông tin gian dối với anh C. nhằm kéo dài thời gian, tránh bị phát hiện, sau đó cắt đứt liên lạc với anh C. nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, dù có điều kiện tài chính để khắc phục hậu quả, chuộc lại tài sản để trả cho chủ sở hữu, Sơn vẫn cố tình không thực hiện.

Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Ngô Hồng Sơn về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao tài sản có giá trị lớn cho người khác, kể cả người quen biết; đồng thời chủ động quản lý giấy tờ tài sản và kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.