Bắt kẻ chuyên dàn cảnh thuê tài xế xe ôm để chiếm đoạt phương tiện

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 4/2025, Đức đến tỉnh Đắk Lắk để kiếm việc làm. Do cần tiền tiêu xài, đối tượng nảy sinh ý định sẽ chiếm đoạt tài sản của tài xế xe ôm.

Đối tượng Nguyễn Thành Đức tại buổi thực nghiệm hiện trường (Ảnh: Đức Nguyễn).

Để thực hiện, Đức thường thuê xe ôm chở đến các khu rẫy vắng vẻ rồi đưa ra nhiều lý do khác nhau để chiếm đoạt xe máy. Chỉ trong tháng 7/2025, đối tượng này chiếm đoạt 4 xe máy, trong đó có 3 chiếc xe của tài xế xe ôm và một xe máy của người quen.

Toàn bộ số xe chiếm đoạt được, Đức đã bán lấy tiền tiêu xài rồi lẩn trốn đến nhiều tỉnh, thành. Sau nhiều tháng tích cực điều tra, ngày 27/3, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng này khi đang ẩn náu tại TPHCM.