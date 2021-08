Màn "chạy án" ly kỳ của gã mù giả danh Phó Phòng Cảnh sát hình sự

Dân trí Dù "sở hữu" tới 3 tiền án, lại bị mù cả hai mắt, Trương Sĩ Dũng vẫn giả danh là Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội, cùng vợ và hai đối tượng khác lừa đảo "chạy án".

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bốn bị can bị đề nghị truy tố gồm: Trương Sĩ Dũng (SN 1963, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Thúy Vân (SN 1978, vợ "hờ" của Dũng, ở Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Phương Thùy (SN 1981, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Vũ Văn Chiến (SN 1989, ở Kim Sơn, Ninh Bình).

Đáng chú ý, Trương Sĩ Dũng từng có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và bị mù cả hai mắt.

Kết luận điều tra cho thấy, bà Dung (tên bị hại đã được thay đổi, ở Hà Nam) cho rằng con trai là anh Lộc bị bắt oan về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Qua người quen giới thiệu, Dũng đã giả danh là Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, đứng ra "chạy án" cho Lộc.

Dũng cùng vợ hờ là Trần Thúy Vân và Nguyễn Phương Thùy đã nhận tiền của bà Dung để chạy cho Lộc được trắng án. Dũng và Vân chỉ đạo Vũ Văn Chiến giúp sức bằng việc đi nhận tiền và ghi âm, ghi hình lại các cuộc gặp, nói chuyện "chạy án" với vợ chồng bà Dung cũng như khi đưa tiền cho Thùy.

Lừa đảo gặp… lừa đảo

Theo kết luận điều tra, ngày 17/3/2020, Công an Hà Nội nhận đơn của Trương Sĩ Dũng và bà Trần Thúy Vân tố giác Nguyễn Phương Thùy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 605 triệu đồng thông qua việc "chạy án" cho anh Lộc, con bà Dung, bị Công an tỉnh Hà Nam bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai tháng sau, cơ quan điều tra tiếp tục nhận được đơn của bà Dung tố cáo vợ chồng Trương Sĩ Dũng, Trần Thúy Vân lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng lo "chạy án" cho anh Lộc.

Qua xác minh, cơ quan điều tra làm rõ, tháng 9/2019, con bà Dung bị Công an tỉnh Hà Nam bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bà Dung cho rằng con mình bị oan nên muốn tìm người giúp minh oan cho con.

Qua một người đàn ông hành nghề thầy cúng ở Nam Định, bà Dung có số điện thoại của Dũng. Dũng giới thiệu với bà Dung rằng bản thân là "Phó Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội ở số 7 Thiền Quang", hẹn gặp bà tại Hà Nội.

Chiều ngày 14/10/2019, Dũng cùng vợ hờ và Vũ Văn Chiến "đi từ cổng Phòng Cảnh sát hình sự" ra gặp bà Dung ở một quán cà phê trên phố Trần Bình Trọng. Bàn kế hoạch "chạy án", Dũng và Vân nói với bà Dung là anh Lộc bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng ít. Do đó, kế hoạch của Dũng là chuyển Lộc từ trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam về trại cai nghiện. Sau hai tháng, các đối tượng sẽ đưa Lộc ra ngoài và Lộc sẽ được trắng án.

Vân, Dũng nói việc "chạy án" này phải bí mật, yêu cầu bà Dung không được nói với ai và không được lộ diện, mọi việc sẽ để vợ chồng Dũng, Vân đứng ra lo liệu. Vợ chồng Dũng yêu cầu bà Dung chuyển trước 50 triệu để giải quyết nhanh vụ việc.

Tối hôm đó, Vân nói chuyện với Nguyễn Phương Thùy về chuyện của Lộc, hỏi Thùy có biết ai lo được việc của Lộc không. Thùy nói sẽ nhờ một "ông anh".

Sau khi nhận 50 triệu đồng của vợ chồng bà Dung, hôm sau, Dũng và Vân lại yêu cầu người phụ nữ này chuyển tiếp 100 triệu đồng. Nhận tiền, Vân chuyển khoản 100 triệu đồng cho Thùy.

Cũng chiều hôm đó, Dũng tiếp tục gọi điện yêu cầu bà Dung chuyển tiếp 20.000 USD để nhờ "Tướng Công an" giúp lo "chạy án" cho Lộc, hai ngày sau Lộc sẽ được thả. Tin lời vị "Phó phòng", vợ chồng bà Dung chuyển tiếp 460 triệu đồng vào tài khoản của Vân.

Liên tiếp những ngày sau đó, vợ chồng Dũng, Vân và Vũ Văn Chiến gặp bà Dung tại Hà Nội hoặc về nhà bà này ở Hà Nam để tạo sự tin tưởng, từ đó nhiều lần yêu cầu bị hại chuyển tiền để lo "chạy án".

"Cố đấm ăn xôi"

Sự việc tưởng chừng vỡ lở khi ngày 29/11/2019, TAND TP Phủ Lý (Hà Nam) mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt con bà Dung 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, Dũng vẫn nại ra nhiều lý do và nói sẽ tác động lại để xét xử phúc thẩm.

Vân và Dũng gặp Thùy bàn việc tiếp tục lo "chạy án" cho Lộc. Vợ chồng Dũng to tiếng với Thùy, hỏi lý do "chạy án" rồi mà Lộc vẫn bị xử. Thùy nói "giờ không thể can thiệp bằng mồm được mà phải có thêm tiền".

Sau hồi cãi vã, các đối tượng thống nhất lo cho Lộc chuyển về trại tạm giam T16 - Bộ Công an.

Vợ chồng Dũng sau đó nhiều lần tiếp tục yêu cầu bà Dung phải chuyển tiền. Số tiền nhận được, Vân chuyển một phần cho Thùy để "lo việc".

Cuối năm 2019, để vợ chồng bà Dung tin tưởng là mình đang lo "chạy án" cho Lộc, Thùy dẫn bà Dung đến trụ sở Viện KSND TP Hà Nội. Tại đây, Thùy đi vào phòng Tiếp dân để hỏi thủ tục kêu oan rồi lại đưa bà Dung về.

Đến ngày 18/2/2020, TAND tỉnh Hà Nam mở phiên tòa phúc thẩm, quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm. Lúc này, bà Dung đã làm đơn tố cáo vợ chồng Dũng - Vân lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền vợ chồng bà Dung đã chuyển cho Trương Sĩ Dũng và Trần Thúy Vân là hơn 1,1 tỷ đồng. Số tiền vợ chồng Dũng đã chuyển cho Thùy để lo "chạy án" là 475 triệu đồng. Quá trình điều tra, Thùy đã trả cho bà Dung 100 triệu đồng.

Phúc Lâm