Ngày 12/3, thông tin từ Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Tiên (SN 1989), trú thôn Cu Dông, xã Húc, huyện Hướng Hóa về tội Hiếp dâm.

Trước đó, rạng sáng ngày 22/10/2023, sau khi uống rượu, Tiên đã đột nhập vào nhà một phụ nữ 26 tuổi, trú xã Húc, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân kháng cự, sau đó trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hồ Văn Tiên cũng thừa nhận hành vi của mình. Được biết Tiên đang có tiền án, tiền sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.