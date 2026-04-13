Lưy ý đối với gần 400 người bị lừa mua xe gian tại cửa hàng xe máy Tân Tiến

TAND TPHCM đã ra quyết định đưa vụ án Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng các đồng phạm ra xét xử về hành vi “phù phép” xe gian bằng cách thu mua xe không rõ nguồn gốc, mài, đục số khung, số máy rồi bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Theo đó, bị cáo Bùi Văn Tân bị xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới và Trần Thị Như Thúy bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 21/4 đến 24/4, do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa.

Bị cáo Bùi Văn Tân (Ảnh: Công an cung cấp).

TAND TPHCM đề nghị 394 bị hại đã mua xe của bị cáo Tân cùng 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo dõi thông tin về thời gian, địa điểm xét xử và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử của tòa án.

Trường hợp có thay đổi về nhân thân, địa chỉ, các đương sự cần thông báo cho TAND TPHCM. Nếu đương sự đã được triệu tập nhưng vắng mặt, tòa vẫn tiến hành xét xử nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 12/2023, bị cáo Tân đã thành lập 4 cơ sở kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến, Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2, Công ty TNHH Mua bán xe máy Lâm Tới và Công ty TNHH Xe máy Thảo Vân.

Khoảng cuối năm 2021, Tân thỏa thuận thu mua xe không rõ nguồn gốc, không giấy tờ từ bị cáo Lê Văn Tới; đồng thời mua các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng từ các bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Sỹ Toàn.

Sau đó, Tân thuê Nguyễn Hữu Oai (thợ sửa xe) và Nguyễn Hữu Như (em của Oai) mài, đục, thay đổi số khung, số máy theo thông tin trên các phiếu kiểm tra xuất xưởng. Những chiếc xe này tiếp tục được đưa về hệ thống cửa hàng để bán cho khách dưới dạng xe mới nhằm chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2021 đến khi bị phát hiện, bị cáo Tân khai đã mua khoảng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và thuê mài, đục khoảng 500 xe máy để bán ra thị trường. Tổng số tiền chiếm đoạt của 392 bị hại được xác định hơn 15 tỷ đồng.