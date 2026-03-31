Đường dây “rửa” xe gian thành xe mới của chủ hệ thống Tân Tiến

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng 13 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến tháng 12/2023, Bùi Văn Tân đã thành lập 4 cơ sở kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến (ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ), cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ), Công ty TNHH Xe máy Thảo Vân (phường Tân Thới Nhất, quận 12 cũ) và Công ty TNHH Mua bán xe máy Lâm Tới (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Bị can Tân tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng cuối năm 2021, Tân nhận thấy trên thị trường có nhiều xe máy đã qua sử dụng, không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc, trong khi các công ty xuất nhập khẩu xe máy, cửa hàng xe máy có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn dư.

Vì vậy, bị can nảy sinh ý định thu mua xe không rõ nguồn gốc rồi thuê người mài đục số khung, số máy xe cho phù hợp với thông tin trên phiếu xuất xưởng rồi bán cho khách, đăng ký như xe mới.

Để thực hiện ý định trên, Tân thỏa thuận, thuê Nguyễn Hữu Oai (41 tuổi) và Nguyễn Hữu Như (35 tuổi) mài đục số khung, số máy xe máy cho Tân với tiền công 1 triệu đồng/xe.

Đồng thời, Tân thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng/phiếu của Nguyễn Đình Sùng (chủ hệ thống cửa hàng ô tô, xe máy Hà Thành ở quận Bình Tân cũ); Nguyễn Thị Kiều Oanh (quản lý của các đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 tại Bình Dương và TPHCM cũ) và Nguyễn Sỹ Toàn (chủ Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Sông Ngân).

Cùng với đó, Tân thỏa thuận, thu mua những xe máy không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới (44 tuổi) với giá 18-22 triệu đồng/xe, tùy loại xe, đời xe và chất lượng xe. Sau khi xe gian được đưa về cửa hàng, các nhân viên của Tân sẽ tiếp nhận, chụp hình xe, số khung, số máy gửi lên nhóm chat để theo dõi, quản lý.

Sau đó, Tân chỉ đạo Trần Văn Sậu (41 tuổi), Hà Xuân Phúc (22 tuổi) tháo biển số cũ, tháo phần đuôi xe và đưa xe đến cửa hàng xe máy của Như, Oai để 2 người này mài đục số khung, số máy. Sau khi thay đổi số khung, số máy, Như và Oai gọi cho Sậu hoặc Phúc đưa xe về lại cửa hàng của Tân.

Tại đây, nhân viên của Tân sẽ tân trang lại xe như mới để chụp hình, quay video đăng tải lên mạng xã hội hoặc trưng bày tại các cửa hàng của Tân.

Khi có khách mua xe, nhân viên của Tân lấy bản cà số khung, số máy do Như, Oai để sẵn trong cốp rồi chuẩn bị thủ tục đăng ký, liên hệ với "cò dịch vụ" tại địa phương khách hàng thường trú để thực hiện các thủ tục đăng ký xe, cấp biển số mới cho khách.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân đã mua tổng cộng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của 392 bị hại.

Về trách nhiệm dân sự, chủ hệ thống cửa hàng Tân Tiến đã bồi thường cho một bị hại số tiền 39 triệu đồng.