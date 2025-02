Chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng, chủ hệ thống xe máy Tân Tiến bồi thường 39 triệu

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Tân (42 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng 13 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bùi Văn Tân tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Văn Tân thỏa thuận mua xe không rõ nguồn gốc, không giấy tờ của Lê Văn Tới (43 tuổi, ngụ Bình Dương). Bên cạnh đó, Tân thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy từ nhiều nguồn khác nhau.

Tân thuê người mài đục số khung, số máy những chiếc xe trên theo thông tin trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Sau đó, Tân chỉ đạo nhân viên đưa xe đã mài đục về hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến, bán cho người mua dưới dạng "xe lướt, bao rút hồ sơ, bao giấy tờ…" nhằm chiếm đoạt tiền của khách mua xe.

Quá trình điều tra xác định, các bị can đã lừa đảo bằng phương cách như trên để chiếm đoạt 12,7 tỷ đồng của 345 bị hại và đã mua bán khoảng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Kết quả khám xét tại các cửa hàng xe máy của bị can Bùi Văn Tân, chỗ ở của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 286 xe máy, qua giám định có 136/286 xe bị mài đục thay đổi số khung, số máy. Đối với số xe bị mài đục thay đổi số khung, số máy, bị can Tân khai đã thuê người mài đục để chờ bán cho khách hàng.

Ngoài ra, trong những xe hệ thống cửa hàng Tân Tiến đã bán cho khách hàng có 2 xe là tài sản bị mất trộm trong các vụ án khác.

Về dân sự, 345 bị hại yêu cầu Bùi Văn Tân và đồng phạm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Đến nay, chủ hệ thống cửa hàng Tân Tiến đã bồi thường cho 1 bị hại số tiền 39 triệu đồng.

Liên quan vụ án, đối với hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; sai phạm liên quan công tác đăng ký, cấp biển số cho các xe bị mài đục số khung, số máy; sai phạm liên quan đến lĩnh vực thuế của những công ty xuất khẩu xe máy và trách nhiệm hình sự (nếu có) của những người liên quan đến hoạt động của hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đối với những xe máy nghi vấn bị đục số khung, số máy mà Tân và đồng phạm đã bán cho khách nhưng chưa thu hồi, chưa giám định hoặc chưa làm việc được với chủ sở hữu, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ.

Bên cạnh việc xác định sai phạm của các bị can trong vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tham mưu Bộ Công an kiến nghị Bộ Tài chính có quy định về quản lý hoặc thu hồi, tiêu hủy phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các xe máy đã xuất khẩu.

Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính chia sẻ với Bộ Công an về dữ liệu cấp phát, quản lý, sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, dữ liệu xe xuất nhập khẩu… Những kiến nghị này nhằm tăng cường quản lý Nhà nước, phòng ngừa nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm.