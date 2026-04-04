Công an TPHCM tìm bị hại trong vụ xe Tân Tiến bị đục số khung, số máy

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng 13 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Văn Tân đã thỏa thuận mua xe không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ từ Lê Văn Tới (44 tuổi, ngụ Bình Dương). Đồng thời, Tân còn thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy từ nhiều nguồn khác nhau.

Bị can Bùi Văn Tân (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, Tân thuê người mài, đục số khung, số máy của các xe theo thông tin trên những phiếu kiểm tra chất lượng này. Khi hoàn tất, Tân chỉ đạo nhân viên đưa các xe đã bị can thiệp về hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến để bán cho khách dưới dạng “xe lướt”, kèm cam kết “bao rút hồ sơ, bao giấy tờ…” nhằm chiếm đoạt tiền của người mua.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, các bị can đã chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của 392 bị hại và mua bán khoảng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Kết quả điều tra, xác minh cho thấy chưa đủ căn cứ để xử lý Bùi Văn Tân và đồng phạm về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định có một xe do hệ thống Tân Tiến bán ra là vật chứng của một vụ trộm cắp tài sản xảy ra năm 2022.

Ngày 17/12/2024, Công an TPHCM đã quyết định tách hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 8 (cũ) thụ lý, nhập vào vụ án trộm cắp tài sản để xử lý theo quy định.

Đối với các xe mô tô nghi bị mài, đục số khung, số máy đã bán ra thị trường, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa thu hồi, chưa tiến hành giám định và chưa làm việc được với các chủ sở hữu.

Công an TPHCM đã đăng thông báo tìm bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đề nghị liên hệ để phối hợp làm việc và giám định phương tiện. Đồng thời, cơ quan này cũng có văn bản gửi lực lượng cảnh sát giao thông, yêu cầu lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới hoặc sang tên đối với các phương tiện có dấu hiệu nghi vấn bị mài, đục.

Tính đến nay, ngoài các bị hại đã được xác định trong phụ lục vụ án, chưa có thêm trường hợp nào liên hệ trình báo.

Liên quan đến sai phạm trong công tác đăng ký xe, cơ quan điều tra cho biết chưa đủ căn cứ xác định cán bộ tại các đơn vị, địa phương có tiêu cực hay vụ lợi khi cấp biển số cho các xe bị mài, đục. Nguyên nhân là các bị can đã sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, thực hiện hành vi tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã chuyển thông tin về các sai phạm, thiếu sót trong công tác đăng ký xe đến công an ở các đơn vị, địa phương để xem xét, xử lý theo quy định.