Lừa người quen góp vốn mua đất rồi chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng

Ngày 7/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do cần tiền tiêu xài, Dũng đã rủ anh N.T.V. (SN 1991, trú tại đường Phạm Cự Lượng, Đà Nẵng) cùng góp vốn mua một thửa đất tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (cũ), thành phố Đà Nẵng với giá 800 triệu đồng.

Nguyễn Lê Duy Dũng (áo đỏ) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đây là thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền vốn góp từ anh V., Dũng không thực hiện việc mua bán như thỏa thuận mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 8/2019, Dũng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, đề nghị bán lại phần vốn góp của mình cho anh V. với giá 1,2 tỷ đồng.

Ngày 24/10/2019, Dũng cam kết sẽ đứng ra làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất nêu trên với tổng giá trị 1,3 tỷ đồng và hứa trong vòng 2 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận cho anh V..

Tin tưởng vào lời nói của Dũng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, anh V. đã nhiều lần giao tiền cho Dũng với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng để Dũng thực hiện việc làm sổ đỏ. Sau khi nhận tiền, Dũng tiếp tục sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và không thực hiện bất kỳ cam kết nào. Tổng số tiền Dũng đã chiếm đoạt của anh V. 2,7 tỷ đồng.