Tạm giữ hình sự hai đối tượng lao xe máy húc "bay" trung tá CSGT

Liên quan đến vụ việc Trung tá Bùi Thanh Tùng, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ bị hai đối tượng đi xe máy tông thẳng vào người, húc văng "bay" trên đường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng có liên quan.

Hiện trường vụ việc Trung tá CSGT Phú Thọ bị hai đối tượng đi xe máy húc "bay" trên đường (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp).

Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra là Bùi Văn Đạt (SN 2001) và Bùi Mạnh Thắng (SN 2000), cả hai đều trú xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, chiều 6/6, Bùi Văn Đạt điều khiển xe máy BKS 28B1-369.83, chở theo Bùi Mạnh Thắng, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường tỉnh lộ 12B.

Phát hiện hai thanh niên vi phạm, Trung tá Bùi Thanh Tùng, cán bộ Tổ công tác Cụm 5, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Bùi Văn Đạt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Lúc này, Bùi Văn Đạt không dừng xe còn tăng ga lao xe tông trực diện vào người Trung tá Tùng, khiến anh này bị húc văng "bay" trên đường, sau đó ngã đập đầu xuống đất.

Phát hiện sự việc, các cán bộ Tổ công tác Cụm 5 đã nhanh chóng khống chế hai đối tượng nêu trên. Đồng thời, đưa Trung tá Tùng đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ các đối tượng; điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu điện tử, lấy lời khai những người có liên quan và củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Đạt và Bùi Mạnh Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.