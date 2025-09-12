Lừa hơn 89 tỷ đồng, cựu hiệu trưởng lĩnh án tù chung thân

TAND thành phố Hải Phòng vừa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Dương (SN 1981, trú xã Mao Điền, TP Hải Phòng), cựu Hiệu trưởng Trường THCS xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (cũ), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Xuân Dương tại phiên toà (Ảnh: Đ.X.).

Theo cáo trạng, tháng 10/2021, Dương biết UBND tỉnh Hải Dương (cũ) giao Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư dự án “Chợ đầu mối nông sản và khu dân cư mới xã Cẩm Văn”. Dự án mới ở giai đoạn giải phóng mặt bằng, chưa đủ điều kiện mở bán.

Do cần tiền để đánh bạc và trả nợ, Dương gặp ông N.V.P. (SN 1980, trú xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng), là môi giới bất động sản, để quảng cáo sai sự thật rằng dự án sẽ triển khai trong 3-6 tháng.

Dương nói dối được Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành ủy quyền nhận tiền đặt cọc. Bị cáo còn đưa sơ đồ dự án lấy từ mạng xã hội, chỉ vị trí các lô đất “được phép đặt cọc giữ chỗ”.

Từ tháng 11/2021 đến 3/2023, Dương tự soạn giấy tờ gồm 5 giấy nhận tiền, 1 giấy nhận tiền đặt cọc đất, 1 giấy xác nhận đặt cọc mua lô đất, 1 phiếu thu. Bị cáo tự ký cả phần của bên mua và bên nhận tiền, giả chữ ký Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành.

Tin lời Dương, từ tháng 10/2021 đến 9/2022, ông P. và vợ nhận tiền của 36 người dân tại Hải Dương (cũ) và Bắc Ninh, tổng cộng 85,165 tỷ đồng để đặt mua 121 lô đất. Vợ chồng ông P. còn tự bỏ hơn 4 tỷ đồng đặt mua 42 lô.

Tổng số tiền vợ chồng ông P. chuyển cho Dương là 89,196 tỷ đồng. Dương không nộp cho Công ty TNHH Trường Thành, cũng không đầu tư mà chi tiêu cá nhân, trả nợ và tham gia cá cược trực tuyến trên sàn quyền chọn nhị phân.

Khi thua hết tiền, Dương bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 27/4/2024, biết không thể trốn thoát, bị cáo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đầu thú.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Dương án tù chung thân. Bị cáo phải trả lại cho ông N.V.P. số tiền 89,196 tỷ đồng. Ông P. có trách nhiệm hoàn trả cho những người đã đặt cọc mua đất.