Lừa đảo hàng trăm triệu đồng để "nướng" vào tiền ảo Bitcoin

Ngày 16/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã thực hiện bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Nhơn (SN 1995, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Nhơn (Ảnh: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam).

Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác Trần Thị Nhơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung tố giác, do đầu tư tiền ảo Bitcoin thua lỗ, Nhơn gian dối để vay tiền của mọi người và không có khả năng trả nợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bước đầu xác định Nhơn đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại 930 triệu đồng. Nhơn cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đến ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Nhơn để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.