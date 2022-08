Làm rõ bất thường tại một cuộc đấu giá gỗ tang vật

Chiều 15/8, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar xác nhận đơn vị đang vào cuộc xác minh, làm rõ việc đấu giá tài sản là gỗ, xe ô tô tang vật trên địa bàn.

Hiện trường gỗ tang vật trong một vụ án phá rừng tại huyện Ea Kar (Ảnh minh họa).

Vừa qua, một người dân trên địa bàn tố giác dấu hiệu bất cập, trục lợi trong việc đấu giá gỗ, xe ô tô tang vật.

Cụ thể, tháng 1/2019, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ea Kar hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Đắk Lắk) tiến hành bán đấu giá 33 mét khối gỗ và 2 chiếc xe ô tô là tang vật của vụ án. Số tiền sau khi bán đấu giá tang vật sẽ được sung vào công quỹ.

Sau đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã niêm yết công khai tổng giá khởi điểm 203 triệu đồng (trong đó, riêng gỗ có giá gần 160 triệu đồng) và ra thông báo ngày 20/2/2019 sẽ tiến hành phiên đấu giá.

Ngày 18/2/2019, ông Phạm Văn Trí (ngụ thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) đã trả giá khởi điểm những tài sản này với mức trên 400 triệu đồng (tiền gỗ trên 330 triệu đồng) và nộp phiếu về cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Ngày 19/2/2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea Kar có văn bản đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tạm dừng đấu giá lô tài sản trên. Lý do là chưa có giấy xác nhận niêm yết tài sản đấu giá tại địa điểm người có tài sản đấu giá ký nhận và số lượng gỗ bán đấu giá nhiều hơn so với thực tế gỗ công an bàn giao.

Tuy nhiên, sau đó đơn vị này đã hợp đồng với một công ty bán đấu giá khác mà không phải là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để ra giá bán số tài sản này là 211 triệu đồng.

Tháng 3/2019, toàn bộ số tài sản trên đã được bán với giá 214 triệu đồng; thấp hơn giá mà ông Phạm Văn Trí trả giá để mua trước đó gần 200 triệu đồng.

Một người dân sau đó đã làm đơn tố cáo cơ quan chức năng trên địa bàn về cuộc đấu giá mà người này cho là bất thường.