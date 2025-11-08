5 người "giăng bẫy" để lừa tiền người đàn ông Trung Quốc cưới vợ Việt Nam

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức môi giới kết hôn giả.

Nhóm đối tượng bao gồm Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983), Nguyễn Hoàng Anh Vũ (SN 1986, chồng của Phương Thảo), Thạch Trọng, Nguyễn Ngọc Thảo (cùng SN 2007, trú tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1982, ngụ TPHCM).

Nhóm đối tượng “môi giới kết hôn giả” lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Phương Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu, chuyên tiếp cận và lừa đảo những người đàn ông nước ngoài có nhu cầu tìm vợ Việt Nam.

Cụ thể, vào tháng 4/2025, Thảo đã sử dụng tên giả để liên lạc với ông H., một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, và thỏa thuận môi giới kết hôn với một phụ nữ Việt Nam.

Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Phương Thảo đã dàn dựng một kịch bản tinh vi, phân công vai trò cụ thể cho từng thành viên. Nguyễn Ngọc Thảo đóng giả làm cô dâu, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đóng vai mẹ cô dâu, Nguyễn Hoàng Anh Vũ đóng vai cha cô dâu, và Thạch Trọng đóng vai người quen trong xóm, nhằm tạo ra cảnh gia đình đồng ý cho cuộc hôn nhân.

Sau khi ông H. hoàn toàn tin tưởng, nhóm đối tượng đã yêu cầu ông chuyển số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, với lý do là tiền đặt cọc và chi phí môi giới. Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng đã cắt đứt mọi liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm. Cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi của từng đối tượng, đồng thời khám xét nơi ở và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.