Lừa bán đất để chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền đặt cọc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Tố Dương (SN 1992, trú tại xóm Sào Đông, xã Hợp Kim) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, công an tiếp nhận đơn tố giác của bà Đ.T.C. (SN 1983, xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch đặt cọc mua bán đất.

Kết quả điều tra xác định, đầu tháng 3 năm nay bà C. được Phạm Tố Dương giới thiệu một thửa đất 400m2 ở xã Hợp Kim và cam đoan thuộc quyền sở hữu của mình.

Hai bên thỏa thuận giá chuyển nhượng 600 triệu đồng và lập hợp đồng đặt cọc mua đất trong thời hạn 180 ngày. Ngày 22/3/2025, bà C. chuyển khoản cho Dương 100 triệu đồng tiền đặt cọc.

Phạm Tố Dương bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi hết thời hạn cam kết, Dương không thực hiện chuyển nhượng thửa đất trên vì thực tế đất đó không thuộc quyền sở hữu của đối tượng này mà đã được bán cho người khác.

Bị hại nhiều lần yêu cầu hoàn trả tiền nhưng Dương cố tình né tránh, không khắc phục hậu quả.

Quá trình điều tra, công an xác định Dương sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 100 triệu đồng của bà C., đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác minh rõ chủ sở hữu hợp pháp.

Người dân không giao dịch bằng thỏa thuận miệng, giấy viết tay không đúng quy định. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời trình báo công an để được xử lý theo quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, theo khuyến cáo của công an.