Cận cảnh quá trình tiêu hủy hàng nghìn loại vũ khí, súng ở An Giang

Chiều 22/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy số lượng lớn vũ khí do đơn vị thu gom trên địa bàn. Buổi tiêu hủy do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đợt này, Công an tỉnh An Giang tiêu hủy tổng cộng 1.580 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gồm súng, đèn pin tia lửa điện, nòng súng bằng kim loại, dao, mã tấu, giáo, mác, chích điện, dùi cui các loại, khóa còng số 8,.... cùng hơn 8,3 nghìn gram đạn bi sắt, chì.

Buổi tiêu hủy diễn ra trong khuôn viên Công ty cổ phần Thép Miền Tây - đơn vị phối hợp. Trước khi tiêu hủy, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số lượng, phổ biến quy định với các công nhân trực tiếp thực hiện công tác tiêu hủy.

Thừa ủy quyền Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Thượng tá Đặng Tấn Đắc, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy phổ biến quy định và phát lệnh tiêu hủy.

"Tôi phát lệnh tiêu hủy số vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ do công an tỉnh và các đơn vị địa phương tiếp nhận, vận động thu gom, thu hồi trong thời gian vừa qua. Hội đồng tiêu hủy yêu cầu đơn vị thực hiện tiêu hủy chấp hành nghiêm quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường", Thượng tá Đắc nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thượng tá Đắc lưu ý không để sót bất kỳ loại vũ khí nào ra bên ngoài. Số vũ khí này sau khi bị tiêu hủy phải chắc chắn không còn khả năng phục hồi.

Sau khi Phó Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy phổ biến quy định và phát lệnh tiêu hủy, lực lượng chức năng tiến hành phân loại lần thứ 2 sau đó đưa các loại vũ khí vào máy để các công nhân tiến hành cán, dập, cắt nhỏ các loại vũ khí trước khi nung.

Đối với đao, kiếm cấu tạo bằng thép sẽ được cắt nhỏ hoặc cán dẹp trước khi cho vào lò nung.

Tương tự đối với súng, tổ tiêu hủy sẽ tiến hành cắt nhỏ, dập nát rồi nung. Quá trình thực hiện do các thành viên hội đồng tiêu hủy trực tiếp giám sát, kiểm tra cho đến khi tính năng của loại vũ khí này không còn khả năng phục hồi.

Quá trình tiêu hủy được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Việc tiêu hủy nhằm làm mất khả năng phục hồi tính năng, tác dụng của các loại vũ khí. Qua đó, góp phần thực hiện nghiêm luật định quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Các loại súng được cắt nhỏ, dập nát và kiểm tra nghiêm ngặt theo đúng quy định.

Vũ khí sau khi bị cắt nhỏ, dập nát sẽ được đóng thành khối rồi đem đi nung là hoàn tất quá trình tiêu hủy.