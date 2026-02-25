Lời khai nữ điều dưỡng truyền chất làm đẹp khiến một phụ nữ tử vong ở TPHCM

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ 34 tuổi tử vong sau khi thực hiện dịch vụ làm đẹp tại nhà, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Cát Lái đang lấy lời khai đối với bà N.T.B.T. (40 tuổi, ngụ TP Biên Hòa cũ, tỉnh Đồng Nai).

Theo cảnh sát, bà T. là nữ điều dưỡng của một bệnh viện ở tỉnh Đồng Nai, thực hiện truyền chất làm đẹp khiến bà Đ.N.H.P. (34 tuổi) tử vong tại chung cư trên đường Nguyễn Thị Định.

Một bệnh nhân phải thở máy sau tiêm chất làm đẹp (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai).

Bước đầu, bà T. quen biết bà P. thông qua một nhóm trên mạng xã hội chuyên đăng nội dung về y tế. Trước đó, bà P. cần tìm người truyền chất làm đẹp và bà T. nhận làm dịch vụ.

Ngày 23/2, bà T. chạy xe máy từ Đồng Nai lên căn hộ mà bà P. thuê trên đường Nguyễn Thị Định để thực hiện theo thỏa thuận. Nữ điều dưỡng khai chất làm đẹp do bà P. chuẩn bị trước, bà T. chỉ có nhiệm vụ truyền vào cơ thể nạn nhân.

Sau khi truyền 3 lọ chất làm đẹp cho bà P. xong, nữ điều dưỡng nhận tiền công và lấy xe ra về. Trên đường di chuyển về Đồng Nai, bà T. nhận được tin bà P. có dấu hiệu lạnh run. Nữ điều dưỡng quay ngược lại căn hộ, tiêm cho nạn nhân 1/2 ống adreanlin (thuốc dùng điều trị sốc phản vệ).

Tuy nhiên, nạn nhân diễn tiến khó thở. Nữ điều dưỡng sau đó gọi người hỗ trợ đưa bà P. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện, Công an TPHCM điều tra, làm rõ nội dung vụ việc