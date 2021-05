Lời khai kẻ sát nhân trốn nã dùng dao bầu đâm tài xế taxi ở Hà Nội

Dân trí Thấy anh Minh gọi điện thoại cho vợ, với tâm lý của kẻ đang trốn lệnh truy nã, Đặng Phạm Sáu nghi ngờ anh này báo công an nên đã rút dao bầu ra đâm nạn nhân.

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang tạm giữ Đặng Phạm Sáu (SN 1970, ở tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi tấn công anh Nguyễn Trần Minh, tài xế taxi G7 có hành vi dũng cảm, chống trả, khống chế đối tượng manh động.

Đối tượng Đặng Phạm Sáu bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

Bước đầu, Đặng Phạm Sáu khai nhận, khoảng 14h30 ngày 16/5, Sáu bắt taxi do anh Minh điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích về Thanh Hóa.

Đến 16h cùng ngày, khi đi đến đoạn đường Cienco 5, thuộc địa phận xã Cự Khê (huyện Thanh Oai), do nghi ngờ Sáu không có tiền trả nên anh Minh dừng xe không đồng ý đi nữa. Đồng thời, anh Minh gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ.

Bất ngờ, đối tượng Sáu dùng dao mang theo (dạng dao bầu) đâm vào vùng ngực trái anh Minh. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm nhưng anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu.

Vừa vật lộn, giằng co với đối tượng, anh Minh vừa hô hoán bị cướp nên đã được người dân hỗ trợ khống chế đối tượng, sau đó báo cho Công an xã Cự Khê đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Sáu khai, do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội "Giết người", Sáu nghi ngờ anh Minh sẽ báo công an bắt mình nên đã rút dao đâm anh.

Liên quan đến vụ việc, chiều 17/5, Chủ tịch UBND TP đã có Thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Trần Minh. Giám đốc CATP cũng đã tặng Giấy khen cho hành động dũng cảm của anh Minh.

Đồng thời, Công an Hà Nội đang truy tìm một người dân tích cực tham gia giúp đỡ anh Minh khống chế, bắt giữ đối tượng để kịp thời tập hợp đề xuất biểu dương, khen thưởng.

Quá trình xác minh, Công an huyện Thanh Oai cũng làm rõ, Đại úy Nguyễn Văn Lâm (Công an xã Cự Khê) là nam thanh niên mặc quần cảnh sát, áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, có mặt tại hiện trường vụ tài xế taxi vật lộn với kẻ sát nhân nhưng lại thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã có Quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo và điều chuyển Đại úy Lâm về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện.

