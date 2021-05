Vụ tài xế taxi quật ngã tên cướp: Tin nhắn "định mệnh" của người vợ

Dân trí Nằm trên giường bệnh, tài xế taxi quật ngã tên cướp ở Thanh Oai (Hà Nội) chia sẻ về tin nhắn và cuộc gọi "định mệnh" của người vợ trong buổi chiều xảy ra vụ việc.

Như tin đã đưa, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang tạm giữ Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi trên đường Cienco 5 (địa bàn huyện Thanh Oai) chiều 16/5.

Đối tượng Đặng Phạm Sáu bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

Đặng Phạm Sáu là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội "Giết người" trong vụ án xảy ra chiều 23/4 vừa qua tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Thanh Oai đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Đại úy Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê (Thanh Oai) vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ tên cướp taxi.

Tài xế taxi có hành động dũng cảm trong vụ việc được xác định là anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, ở quận Long Biên, Hà Nội). Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của anh đã tạm ổn.

Nằm trên giường bệnh, anh Minh kể, chiều 16/5, khi lái xe từ đường Đức Giang ra đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội), anh thấy một người đàn ông to cao, đội mũ lưỡi trai, đeo kính và khẩu trang, đứng vẫy xe. Anh Minh dừng xe thì người này nói: "Cho tôi vào phố Đức Giang!".

Đến ngõ 49 Đức Giang, người đàn ông này lại yêu cầu anh Minh đi theo đường tàu, ra làng Thượng Cát để "vào nhà một cậu em". Tới nơi, người này xuống xe, vứt lại một túi xách tối màu và một chiếc áo bò rồi đi vào phía trong.

"Tôi quan sát đó là quán nước, không phải nhà, người này cũng không gặp ai cả. Sau khi lên xe, anh ta bảo cho về huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa để lấy tiền nợ cá độ bóng đá rồi quay ra Hà Nội ngay." - anh Minh nhớ lại.

Tài xế Nguyễn Trần Minh đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước yêu cầu của khách, anh Minh bật bản đồ trên điện thoại, đi theo Google Map, qua cầu Thanh Trì. Khi đến gần khu vực đường Cienco 5 (huyện Thanh Oai), anh nhận được tin nhắn của vợ nói rằng anh để quên giấy tờ xe ở nhà.

"Khi vợ bảo quên giấy tờ, tôi nghĩ không đi được nên dừng lại ven đường Cienco 5 và nói với người khách như vậy. Tuy nhiên, anh ta bảo "Thôi anh cứ chở em đi!". Tôi bảo không được, giấy tờ không có, đang dịch bệnh thế này, người ta bắt cả người, cả xe thì chết." - anh Minh kể.

Trong khi đỗ xe tại đường Cienco 5, anh Minh có linh cảm bất thường từ vị khách lạ. Cùng lúc, vợ anh gọi điện. Trong lúc nghe điện thoại, nam tài xế vẫn quan sát vị khách và thấy người này có vẻ không phải là dân lao động bình thường. Sau đó, anh bảo khách đi xe khác vì anh quay về lấy giấy tờ cũng sẽ mất nhiều thời gian.

Liền sau đó, vị khách cao to bất ngờ rút một con dao dạng chọc tiết lợn đâm trúng ngực anh Minh. Lập tức, tài xế taxi phản kháng lại, cả hai giằng co nhau trong xe.

"Trong đầu tôi nghĩ, nếu cứ giằng co, mình mất nhiều máu sẽ ngất trong xe thì chết. Thế là tôi bật chốt, đạp cửa ra ngoài, rồi cả hai tiếp tục vật lộn nhau dưới đường. Tôi liên tục tri hô cướp. Lúc đầu có nhiều lái xe ô tô đi qua nhưng cũng không ai dừng lại. Tiếp đó một số người lái xe máy đi qua cầm điện thoại chụp ảnh quay phim.

Khi tôi ghì được tên cướp xuống đường, có một người công nhân đội mũ công trường bảo: 'Thôi, bắt được nó rồi, có công an đây này'. Lúc đó, tôi thấy một người mặc quần màu xanh, không biết có phải là công an không, dù có mặt sớm ở đó nhưng chỉ đứng bấm và nghe điện thoại. Người dân xung quanh thì bảo sao công an không bắt nó đi?" - anh Minh kể.

Khi thấy anh Minh đã khống chế được tên cướp, một người công nhân tới giữ giúp và bảo anh đi cấp cứu, mọi người sẽ giữ tên cướp để chờ công an tới xử lý. Sau đó, anh Minh được một người dân địa phương chở vào viện cấp cứu.

Cùng thời điểm, một xe bán tải của công an đi tới hiện trường vụ cướp.

"Khi nằm điều trị tại bệnh viện, người nhà nói lại đó là tên cướp đang bị truy nã tội giết người, tôi cũng thấy rùng mình. Nhưng nếu lúc đó tôi không chống trả, chắc đã bị giết chết rồi" - anh Minh chia sẻ và cho biết, khi dừng xe trên đường Cienco 5, anh nghĩ nếu khách không xuống, anh sẽ chốt cửa để quay về Đức Giang, tìm đến trụ sở công an phường.

Phúc Lâm - Tiến Nguyên