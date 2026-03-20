Lời khai của 2 kẻ cầm đầu vụ gây rối quán cà phê ở TPHCM

Liên quan đến vụ 23 thanh niên gây rối trật tự tại quán cà phê ở phường An Hội Đông, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã lấy lời khai cũng như làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu.

Phong (bìa trái) và Thanh bị bắt tạm giam (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo cảnh sát, danh tính của 2 đối tượng cầm đầu trong vụ việc trên gồm: Dầu Thanh Phong (SN 2008, ngụ phường An Nhơn), Nguyễn Trí Thanh (SN 2008, ngụ phường An Hội Tây).

Bước đầu, Phong khai nguyên nhân xuất phát từ việc Thanh chạy xe nẹt pô. Cụ thể, tối 1/3, Phong cùng 4 người khác ngồi uống sinh tố trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp cũ. Lúc này, nhóm của Thanh chạy xe máy ngang qua và nẹt pô.

Khi về nhà, Phong thấy Thanh đăng tấm ảnh ổ bánh mỳ kèm với nội dung “Bận nẹt bô kẻ địch nên giờ mới ăn”. Bức xúc vì bài đăng trên, Phong đã nhắn tin chửi nhau với Thanh và hẹn gặp mặt để đánh nhau.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Thuận Thiên).

Trong khi đó, Thanh khai cùng một số người khác chạy xe máy nẹt pô với nhóm bạn đi phía trước, nhưng vô tình nẹt pô trước nhóm của Phong đang ngồi uống nước. Sau đó, Thanh về nhà thì nhận được tin nhắn thách thức của Phong.

Khoảng 3h ngày 2/3, Phong cùng một người khác đi theo định vị của Thanh gửi, tìm đến nhà đối phương. Khi gặp nhau, Phong lao vào tấn công khiến Thanh bỏ chạy.

Tiếp đó, cả 2 hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 23h30 cùng ngày, Phong cùng 18 người khác kéo đến quán cà phê, dùng hung khí, bình xịt hơi cay lao vào tấn công nhóm của Thanh.

Công an phường An Hội Đông trích xuất dữ liệu camera tại hiện trường, truy xét và mời 30 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. Trong đó, cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam 23 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh những người còn lại chờ xử lý.