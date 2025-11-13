Nhóm thiếu niên cầm mã tấu gây náo loạn quán cà phê ở TPHCM

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp 2 thiếu niên mang hung khí gây náo loạn quán cà phê ở xã Đông Thạnh.

Trước đó, ngày 4/11, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận tin báo của ông Đ.N.T. (ngụ phường Vườn Lài) về việc có một nhóm bốn thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, mã tấu, ná cao su bắn đạn bi, xông vào quán cà phê ở đường Huỳnh Thị Na, xã Đông Thạnh tìm một người tên M. để giải quyết mâu thuẫn.

Không tìm được người cần gặp, nhóm đối tượng quay sang hăm dọa, bắn đạn bi và chém vào cửa nhà vệ sinh, bàn ghế trong quán, khiến nhiều khách đang ngồi uống cà phê hoảng loạn, bỏ chạy.

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát dữ liệu camera an ninh, truy tìm nhóm đối tượng gây rối.

Đến trưa cùng ngày, cảnh sát triệu tập N.H.B.K. (SN 2009), N.T.Đ. (SN 2009), T.T.T. (SN 2010), N.V.T. (SN 2009, cùng ngụ xã Đông Thạnh), thu giữ 2 xe máy và nhiều dao tự chế, mã tấu, ná bắn đạn bi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp N.T.Đ. và N.H.B.K.; hai đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh, quản lý, giáo dục.