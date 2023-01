Lính hình sự cải trang người đi chúc Tết, "vác" đào tóm gọn kẻ giết người

9h ngày 4/2/2016 (nhằm ngày 26 Tết), Công an tỉnh Hà Nam nhận tin báo từ Công an huyện Lục Bình: Một vụ trọng án xảy ra tại xã An Đổ, huyện Lục Bình. Bà cụ sinh năm 1956 bị sát hại một cách dã man. Kẻ thủ ác sau đó đã cướp tài sản của nạn nhân.

Hiện trường kinh hoàng

Trong không khí vội vã những ngày giáp Tết, người dân xã An Đổ đang tất bật chuẩn bị, sắm sửa để đón một năm mới, thì bà N.T.T. đã bị giết ngay tại hàng tạp hóa của bà.

Ngôi nhà 4 gian cũ được tận dụng làm nơi bán hàng nhu yếu phẩm của bà T. sáng 26 Tết bị phong tỏa, các con đường hướng tới nơi này bị chặn hoàn toàn. Ở bên trong, hàng chục cảnh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam, Công an huyện Bình Lục, đang tập trung khám nghiệm hiện trường, thu thập bằng chứng.

Hiện trường vụ án. (Ảnh minh họa).

Tại nơi vụ án mạng xảy ra, thi thể bà T. nằm giữa vũng máu. "Kinh hoàng" là từ mà cán bộ phòng kỹ thuật hình sự miêu tả về hiện trường khi đó.

Đánh giá sơ bộ ban đầu, bà T. bị tấn công nặng nhất vào vùng đầu. Khi tử vong, nạn nhân cầm một túi nilon trên tay. Xung quanh, cảnh sát phát hiện nhiều đồ đạc trong nhà bị xới tung, có dấu hiệu bị lục lọi. Định hướng về vụ án là giết người, cướp tài sản.

Công tác khám nghiệm lập tức được triển khai. Đối với bà T., cơ quan chuyên môn xác định nạn nhân bị đối tượng tấn công ở vùng mặt, sau đó, bị vật tày đập vào đầu dẫn đến vỡ xương hộp sọ; cổ của bà T. cũng bị vật sắc cứa vào làm mất ý thức. Phán đoán của các trinh sát cho rằng nạn nhân bị sát hại trong khoảng thời gian 19h - 21h ngày 3/2.

Trong khi đó, tại hiện trường, cảnh sát thu được dấu vết in trên nền nhà là đế giày hoặc dép, có hình lục lăng và dấu chấm. Một số dấu vết khi đó còn dính máu của nạn nhân. Khám xét quanh nơi thi thể bà T., lực lượng chức năng tìm thấy một cuộn giấy vệ sinh dính máu trong thùng rác.

Đặc biệt, nhiều đường vân được cán bộ phòng kỹ thuật hình sự tìm thấy, nhưng chỉ có 3 đường vân đủ điều kiện để giám định, nằm tại mặt sau tờ lịch rơi cạnh thi thể bà T. và trên túi nilon.

Dựng nhân thân kẻ giết người

Vụ trọng án xảy ra vào thời điểm Tết Nguyên đán, kết hợp với tình tiết vụ án thể hiện đối tượng rất manh động, nguy hiểm, khiến lực lượng điều tra Công an tỉnh Hà Nam chịu nhiều áp lực.

Chạy đua với thời gian, các trinh sát tiến hành thu thập dữ liệu, thông tin về nạn nhân, các mối quan hệ, nhân thân, tính cách... của bà T. nhằm khoanh vùng, sàng lọc các nghi can, nghi phạm.

Từ thông tin do người dân, hàng xóm cung cấp, cảnh sát biết được bà T. là người rất cẩn thận, có sự cảnh giác cao vì bán hàng tạp hóa. Bên cạnh đó, bà cụ sống một mình và thường đóng sạp hàng rất sớm. Buổi tối, bà T. chỉ bán hàng cho người quen, từ chối tiếp người lạ mặt.

Cảnh sát lấy lời khai nghi phạm (áo tím).

Kết hợp với dữ liệu trước đó là nạn nhân bị sát hại vào khoảng 19h - 21h, cảnh sát khoanh vùng phạm vi các đối tượng nghi vấn sẽ là người dân địa phương, quen biết bà T.; người địa phương làm ăn xa mới về quê; người nhà...

Công tác rà soát, sàng lọc các đối tượng nằm trong diện nghi vấn được thực hiện khẩn trương, liên tục trong nhiều ngày. Tín hiệu tích cực đã đến với ban chuyên án khi các trinh sát lọc được một nghi phạm có nhiều dấu hiệu khả nghi, trùng khớp với những yếu tố đã đặt ra trước đó.

Phạm Minh Vương (SN 1998), là thanh niên sống ở cùng thôn bà T. Qua xác minh, tìm hiểu, cảnh sát nắm được thông tin nam sinh lớp 12 này bị cô giáo tịch thu điện thoại vào trước ngày vụ án xảy ra. Thanh niên sinh năm 1998 luôn thiếu tiền tiêu.

Từ nhiều nguồn thông tin, các trinh sát thu thập được dữ liệu là sau khi bà T. bị giết, Vương xuất hiện tình trạng bất an, lo sợ và rời khỏi địa phương. Nơi nghi phạm này đi là nhà của một người thân ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cải trang thành người đi chúc Tết, tóm gọn đối tượng giết người

Ngay khi có thông tin, Công an tỉnh Hà Nam triển khai nhiều tổ công tác, chia thành nhiều mũi, lập tức đi đến địa bàn mà Vương đang tạm trú, theo dõi mọi di biến động của nghi phạm.

Thời điểm trên, các trinh sát lợi dụng việc người dân đi chúc Tết, chơi Tết để cải trang thành những người này như mua đào, bánh kẹo, bia, quà..., nhằm tiếp cận Vương, qua việc giả vờ hỏi tìm nhà người thân.

Sáng 13/2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán năm Bính Thân, sau khi nhận thấy thời cơ đã đến, các mũi trinh sát đồng loạt đột kích vào nơi Phạm Minh Vương đang lẩn trốn, khống chế thành công đối tượng. Khi bị cảnh sát tóm, Vương thể hiện thái độ bất ngờ, cho rằng bị bắt nhầm, vô tội.

Tuy nhiên, tại trụ sở điều tra, đối mặt với cán bộ công an và những bằng chứng, dữ liệu đầy chặt chẽ, Vương đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi giết bà T. để cướp tài sản.

Vương tại phiên tòa.

Theo lời khai của đối tượng, thời gian qua, Vương thiếu tiền tiêu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Lý do nam sinh này nhắm đến bà T. vì cậu ta biết bà cụ từ lâu.

Tối 3/2/2016, Vương thực hiện kế hoạch, giả vờ hỏi mua 10 cây kẹo mút và một hộp bánh tại sạp hàng của bà T. Nạn nhân khi đó từ trong nhà nhìn ra ngoài, nhận ra khách quen nên không hề đề phòng, mở cửa cho Vương vào nhà.

Tại đây, Vương đợi cơ hội. Khi thấy "con mồi" đang loay hoay lấy hàng, đối tượng bóp cổ, đánh mạnh vào thái dương bà T. khiến nạn nhân ngã bất tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, Vương còn "máu lạnh" lấy dao đoạt mạng cụ bà.

Hạ gục được bà T., Vương bắt đầu lục lọi ngôi nhà để tìm tài sản. Đối tượng đã lấy được 200.000 đồng và một điện thoại của nạn nhân. Trước khi bỏ đi, kẻ thủ ác lấy giấy vệ sinh để lau máu trên con dao rồi đóng cửa tiệm tạp hóa. Trên đường đi xe đạp về nhà, nam sinh lớp 12 vứt hung khí gây án xuống ao, tắt nguồn điện thoại của bà T. và vứt sim.

Ngày 31/5/2016, TAND tỉnh Hà Nam đưa Phạm Minh Vương ra xét xử về tội "Giết người, Cướp tài sản". Sau khi xem xét hồ sơ, kết hợp với diễn biến phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Vương 18 năm tù cho 2 tội danh.