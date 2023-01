Toàn cảnh vụ cô gái bị đâm hàng chục nhát dao tại vỉa hè Hà Nội

Ngày 15/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, thông tin về vụ trọng án xảy ra tại số 82 phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân. Nạn nhân được xác định là chị U.T.P. (20 tuổi, quê TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

Truy vết đối tượng gây án

Nửa đêm ngày 12/1, Công an quận Thanh Xuân nhận được trình báo của người dân về một vụ án mạng xảy ra tại khu vực trước số nhà 82 Vương Thừa Vũ. Nạn nhân nữ bị một đối tượng là nam giới dùng dao đâm tử vong.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy kẻ thủ ác sát hại chị P. một cách dã man, bằng hàng chục nhát dao khắp cơ thể. Khi đó, có một nam thanh niên khác vào can ngăn nhưng bị đối tượng chém lại. Những người xung quanh chứng kiến không dám tiếp cận vì sự manh động của kẻ giết người.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay khi nhận tin báo, Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Khương Trung cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã đến phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập bằng chứng.

Đặc điểm nhận dạng của đối tượng là đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang, mặc quần áo tối màu.

Để xác định danh tính và truy bắt kẻ thủ ác, lực lượng chức năng đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có việc xác minh lai lịch, các mối quan hệ của nạn nhân. Qua tìm hiểu của công an, chị P. là thợ làm ở tiệm sơn sửa móng ngay gần hiện trường vụ án.

Tiếp tục mở rộng truy vết, cảnh sát tìm ra nghi phạm số 1 của vụ án, là Hoàng Văn Thành (25 tuổi, làm nghề cắt tóc) - bạn trai cũ của nạn nhân.

Sau 2 ngày tích cực truy xét, lần theo dấu vết của đối tượng gây án, Công an quận Thanh Xuân cùng Công an TP Hà Nội xác định Thành lẩn trốn ở quận Long Biên. Cảnh sát đã áp dụng các biện pháp, trong đó là tác động gia đình vận động đối tượng đầu thú.

Đến khoảng 22h40 ngày 14/1, Hoàng Văn Thành đến trụ sở Công an quận Long Biên đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình gây án

Tại trụ sở điều tra, Thành khai nhận, có quan hệ tình cảm với chị P. từ năm 2020. Tối 12/1, Thành rủ chị P. đi chơi nhưng bị nạn nhân từ chối, với lý do là phải làm việc ở cửa hàng. Đến khoảng 22h, Thành đi xe máy đến tiệm làm móng nơi chị P. làm việc (ở số 84 Vương Thừa Vũ) thì phát hiện chị P. nói dối bởi cửa hàng đóng cửa.

Sau đó, Thành quay về thay quần áo, tắm rửa rồi quay lại số 84 Vương Thừa Vũ, thì thấy chị P. đang đứng cùng bạn trai mới tên D. Lúc này, Thành và chị P. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đối tượng cho rằng bạn gái đã lừa dối tình cảm của anh ta và nảy sinh ý định giết để trả thù.

Thành bỏ đi, chạy xe máy đến phố Hoàng Văn Thái để mua một con dao loại gọt hoa quả với giá 25.000 đồng. Sau đó, đối tượng quay lại phố Vương Thừa Vũ để tìm chị P. Tại trước số nhà 84, Thành thấy bạn gái cũ vẫn đứng cùng anh D. nên đối tượng đến gần, chất vấn về mối quan hệ giữa anh ta và chị P.

Khi không nhận được câu trả lời từ chị P., Thành rút dao đâm chị P. trước cửa nhà số 82. Anh D. khi đó vào can ngăn nhưng bị Thành đẩy ra và đâm dao vào bả vai. Trong khi đó, chị P. bị Thành khống chế, đâm 20 nhát vào người.

Đối tượng Hoàng Văn Thành tại cơ quan công an. (Ảnh: H.N.).

Sau khi gây án, Thành vứt dao lại hiện trường, lên xe máy bỏ trốn. Nạn nhân là chị P. tử vong, còn anh D. bị thương phải vào viện điều trị.

Quá trình bỏ trốn, Thành đi sang chung cư Hope Residences ở quận Long Biên để gửi xe máy rồi đi bộ trên đường Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng. Lúc đó, đối tượng gọi điện cho một người khác, kể lại sự việc và nói sẽ tự sát.

Tuy nhiên, đến tối 14/1, khi nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân, Thành đến trụ sở công an để đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc.