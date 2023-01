Nữ sát nhân cuối cùng nhận án tử hình ở Hàn Quốc

Cái chết của những người bạn

Sinh năm 1939, Kim Sun Ja lớn lên và có cuộc sống bình dị với vai trò là một người vợ và một bà mẹ ba con. Chồng Kim, một họa sĩ, là trụ cột kinh tế duy nhất của gia đình, nhưng thu nhập khiêm tốn của ông khiến Kim không hài lòng.

Theo những người quen biết Kim Sun Ja, bà ta nghiện cờ bạc và thích tới các quán rượu. Vì vậy, Kim phải vay tiền của người thân, bạn bè để phục vụ những thú vui tốn kém của bản thân.

Từ năm 1986 đến 1988, Kim Sun Ja đã giết 5 người ở nơi công cộng và chỉ bị bắt một tháng sau lần ra tay cuối cùng.

Nạn nhân đầu tiên là Kim Gye Hwan, một người bạn của bà ta. Hai người vào nhà tắm công cộng vào ngày 31/10/1986. Trong phòng thay đồ nữ, Kim Sun Ja đưa cho bạn một ly nước tăng cường sức khỏe và Kim Gye Hwan đã uống không chút nghi ngờ. Ngay sau đó, bụng cô bắt đầu co thắt và cô khó thở; khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ tuyên bố cô đã tử vong.

Thời đó, khám nghiệm tử thi là điều cấm kỵ trong quan niệm của người Hàn Quốc vì mọi người tin rằng đó là một hình thức giết chết người chết một lần nữa. Vì vậy, nguyên nhân cái chết của Kim Gye Hwan vẫn là một bí ẩn. Cảnh sát nhận thấy đồ trang sức của cô biến mất nhưng không tìm ra bằng chứng buộc tội bất kỳ nghi phạm nào.

Từ một bà nội trợ, Kim Sun Ja trở thành kẻ giết người hàng loạt và phải nhận án tử hình (Ảnh: Koreaboo.com)

Tháng 4/1987, Kim Sun Ja nhờ một người bạn tên Jeon Soon Ja đi cùng bà ta đến Seoul với lý do đi trả nợ. Trên đường đến điểm hẹn bằng xe buýt, Kim Sun Ja đưa cho bạn một ly nước. Ngay sau khi uống nước, Jeon Soon Ja đã phàn nàn rằng cốc nước có vị rất lạ. Cô ngã khỏi ghế và được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Năm 1988, Kim Sun Ja gặp Kim Soon Ja, cũng là người bà ta nợ tiền, và rủ bạn đi lấy nợ cùng. Kim nói rằng bà ta phải gặp một con nợ ở quán cà phê để nhận lại khoản vay và ngay khi nhận tiền, Kim sẽ trả 1,2 triệu won cho bà Kim Soon Ja.

Bà Kim Soon Ja đồng ý nhưng khi đến nơi, con nợ không xuất hiện. Trên đường trở về nhà, Kim Sun Ja lại mời bạn một ly nước. Người bạn chỉ uống vài ngụm rồi nôn mửa. Kim Sun Ja gợi ý bạn uống thêm chút rượu để cảm thấy dễ chịu hơn nhưng Kim Soon Ja nghi ngờ và quyết định về nhà một mình.

Ngay sau đó, Kim Sun Ja đã đến bạn để hỏi thăm tình hình sức khỏe và thậm chí còn trả nợ, khiến mọi nghi ngờ của người bạn tan biến.

Đoạt mạng cha, chị gái, em họ

Cùng năm đó, vào ngày 27/3, Kim Sun Ja đi cùng người cha 73 tuổi của mình trên chuyến xe buýt liên tỉnh về nhà sau khi ông đến thăm một số người họ hàng. Trên xe buýt, Kim đưa cho cha một ly nước. Ông đã uống và gục xuống. Khi ông được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ không thể cứu ông. Kim Sun Ja đã yêu cầu hỏa táng cha ngay lập tức và cảnh sát không thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào.

Một tháng sau, Kim Sun Ja dùng thủ đoạn tương tự để đoạt mạng chị gái tại bến xe buýt.

Nạn nhân cuối cùng của nữ sát nhân là người em họ có tên Son Si Won. Nạn nhân đã cho Kim Sun Ja vay 434 triệu won (khoảng 315.000 USD). Khi hai người gặp nhau vào ngày 8/8/1988, Kim Sun Ja đã mời cô em họ một ly nước và cuối cùng Son Si Won cũng tử vong như những nạn nhân trước đó.

Gói xyanua trong tường nhà vệ sinh

Người nhà của Son Si Won đồng ý khám nghiệm tử thi và chuyên viên pháp y kết luận cô chết vì ngộ độc xyanua. Sau đó, cảnh sát đã quyết định khám nghiệm tử thi tất cả các nạn nhân trước đó nghi có liên quan đến Kim Sun Ja và phát hiện họ đều chết theo cùng một cách.

Cảnh sát bắt Kim Sun Ja và thẩm vấn, nhưng cần những bằng chứng cụ thể hơn để kết tội nghi phạm.

Khi cảnh sát lục soát nhà Kim Sun Ja, họ thấy đồ trang sức và tiền mặt của các nạn nhân bị đánh cắp. Một nữ cảnh sát phát hiện một gói xyanua được bọc trong giấy báo, nhét trong khe nứt trên tường nhà vệ sinh của nghi phạm.

Từ những tang vật trên, cảnh sát đã thu thập đủ bằng chứng để chứng minh Kim Sun Ja đứng đằng sau tất cả những cái chết đáng ngờ. Bà ta đã giết các nạn nhân của bằng cách tẩm xyanua vào đồ uống của họ.

Mặc dù nghi phạm liên tục phủ nhận mọi cáo buộc nhưng Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã kết án tử hình Kim Sun Ja vào năm 1989.

Kim bị xử tử vào tháng 10/1997.

Kim Sun Ja là một trong 23 tội phạm bạo lực ở Hàn Quốc phải đền tội vào ngày hôm đó. Đó là nhóm phạm nhân cuối cùng phải nhận án tử hình ở đất nước này.