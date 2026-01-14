Khởi tố nguyên Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường

Ngày 14/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bường, nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), về tội Nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Văn Bường, nguyên Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (Ảnh: Công lý).

Theo cơ quan chức năng, đây là diễn biến trong giai đoạn 2 của vụ án Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Vụ án được xác định thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Ở giai đoạn 1, ngày 24/12/2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo. Trong số này có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức của TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.