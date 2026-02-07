Kẻ tạt axit 4 cấp trên ở TPHCM xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 7/2, TAND TPHCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Kim Vinh (42 tuổi, quê Long An) đối với bản án 20 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, cuối tháng 1, TAND TPHCM tuyên phạt Vinh 20 năm tù về tội Giết người; đồng thời, buộc bị cáo bồi thường tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng cho hai bị hại.

Bị cáo Nguyễn Kim Vinh (Ảnh: Xuân Duy).

Trong suốt quá trình xét xử, Vinh liên tục phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo này làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2019, Vinh làm công nhân tại một công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TPHCM cũ). Do thường xuyên không hoàn thành sản phẩm theo tiến độ, bị cáo nhiều lần bị anh Tuấn (tổ trưởng) nhắc nhở, la mắng nên nảy sinh ý định mua axit tạt anh Tuấn để trả thù.

Ngày 21/10/2019, bị cáo xin nghỉ phép, mượn xe máy của đồng nghiệp đến chợ Kim Biên mua một chai axit. Tối cùng ngày, Vinh mang theo axit đến khu vực đầu đường Huỳnh Tấn Phát (gần công ty) chờ anh Tuấn tan ca.

Khoảng 22h, khi thấy tổ trưởng chạy xe ngang qua, Vinh bám theo và tạt axit thẳng vào mặt nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Anh Tuấn được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 95%.

Đến tháng 5/2021, Vinh xin vào làm việc tại một công ty khác cũng trong Khu chế xuất Tân Thuận. Do làm việc không hiệu quả, Vinh bị anh Huy (tổ phó) la mắng, bị cáo tiếp tục nảy sinh ý định tạt axit trả thù.

Ngày 22/12/2021, Vinh ra chợ Kim Biên mua một chai axit mang về nhà trọ. Tối hôm sau, bị cáo mang hóa chất đến gần công ty chờ anh Huy đi làm về. Khoảng hơn 18h, khi anh Huy chạy xe đến đoạn đường vắng thuộc khu vực Tân Thuận, Vinh vượt lên và tạt axit vào mặt nạn nhân rồi bỏ trốn. Anh Huy được đồng nghiệp và người dân đưa đi cấp cứu, bị tổn thương cơ thể 50%.

Tương tự, vào tháng 5 và tháng 8/2022, trong quá trình làm việc, do bị anh Hiếu (tổ trưởng phân xưởng) và anh Minh (quản đốc công ty) nhắc nhở vì làm việc chậm trễ, Vinh tiếp tục mang lòng thù hận. Bị cáo mua axit, chặn đường và tạt vào hai nạn nhân rồi bỏ trốn. Hậu quả, anh Hiếu bị tổn thương 30% cơ thể; anh Minh bị tổn thương 50%, mù một bên mắt.

Ngày 19/11/2022, Vinh bị bắt và thừa nhận đã gây án với 4 nạn nhân, đồng thời chỉ ra nơi mua axit. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan.