Bà lão gần 80 tuổi đạp xe 15km đi rút tiền gửi "công an" trên mạng

Chị Nguyễn Thị Phương Nhung (trú xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An) cho biết, nhờ sự giúp đỡ của nhân viên bưu điện, gia đình chị đã kịp thời ngăn chặn việc bà nội bị kẻ xấu lừa đảo.

Theo chị Nhung, khoảng 9h ngày 13/10, gia đình nhận được điện thoại của nhân viên Bưu điện khu vực Thanh Chương (Nghệ An) thông tin bà N.T.Đ. (SN 1947, bà nội chị Nhung) nghi bị kẻ xấu lừa đảo.

Người nhà phải gọi điện cho công an để xác nhận việc cơ quan công an không giải quyết vụ án qua điện thoại, bà Đ. mới tin mình bị lừa (Ảnh: Bảo An).

Có mặt tại bưu điện sau đó, chị Nhung “ngã ngửa” khi biết bà nội bị sập bẫy lừa đảo qua mạng, rút 100 triệu đồng tiết kiệm để gửi cho “cán bộ công an”. Thậm chí, khi con cháu thuyết phục bà Đ. đây là lừa đảo, bà lão vẫn nhất quyết không tin.

Chị Nhung phải gọi điện cho người cháu rể làm công an, thông tin cho bà Đ. việc cơ quan điều tra không giải quyết vụ án qua điện thoại, bà lão này mới biết mình bị lừa.

Sau khi được động viên, bà Đ. kể lại, khoảng 3 ngày trước, bà nhận được điện thoại của người xưng cán bộ công an ở Hà Nội, thông báo thông tin cá nhân của bà thể hiện có khoản vay 50 triệu đồng. Người này nghi ngờ khoản vay đứng tên bà Đ. có dính líu đến hoạt động phi pháp.

Mặc dù không làm gì sai nhưng thấy “công an” đọc đúng thông tin cá nhân, bà Đ. hoảng sợ.

Trong thời gian 2 ngày, “cán bộ công an” liên tục gọi điện đe doạ, dò hỏi bà Đ. về tài sản. Khi biết bà sống với chồng, con cháu không ở cùng, bản thân bà có khoản tiết kiệm 100 triệu đồng, người xưng công an yêu cầu bà lão này đi rút tiền, gửi vào tài khoản chỉ định để phục vụ điều tra, xong việc sẽ trả lại.

Các thông tin giả mạo do "cán bộ công an" trên mạng cung cấp cho bà Đ. cùng số tài khoản yêu cầu bà lão này chuyển tiền (Ảnh: Bảo An).

Trong đêm 12/10, người xưng công an liên tục gọi điện thúc ép bà Đ. chuyển tiền. Người này đe dọa sáng hôm sau không nhận được tiền sẽ bắt vợ chồng bà lão ra Hà Nội giam 6 tháng.

Quá hoảng sợ, 5h30 ngày 13/10, bà Đ. đạp xe lên Bưu điện khu vực Thanh Chương cách nhà 15km, làm thủ tục rút tiền, nhờ nhân viên bưu điện chuyển vào tài khoản ghi sẵn trong tờ giấy.

Chị Nguyễn Thị Thơm, nhân viên bưu điện, kể thấy bà Đ. đi một mình, yêu cầu rút 100 triệu đồng trong sổ tiết kiệm, nên nghi ngờ bà lão đang bị lừa đảo.

Dù chị Thơm gạn hỏi nhưng bà Đ. chỉ nói rút tiền để sửa nhà và nhờ nhân viên bưu điện chuyển tiền cho cháu. Chị Thơm hỏi thông tin người cháu để xác minh tuy nhiên bà lão không chịu cung cấp.

Nữ nhân viên bưu điện tìm cách liên hệ với người cháu của bà Đ., đồng thời không thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của bà lão.

Khoảng 30 phút sau, người nhà bà Đ. có mặt, giải thích cụ thể và đưa bà này về nhà. Khoản tiền 100 triệu đồng vừa rút ra cũng được gửi tiết kiệm trở lại.

Chị Thơm công tác tại bưu điện được 6 năm nhưng chuyển sang vị trí này được 3 tháng. Trong 3 tháng qua, nữ nhân viên này đã phát hiện, phối hợp công an và người thân của khách hàng ngăn chặn thành công 5 vụ lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo nữ nhân viên bưu điện, các khách hàng là người già, đi một mình, ít hoặc không chịu chia sẻ thông tin về người nhận tiền là dấu hiệu cho thấy đang là nạn nhân của các vụ lừa đảo.

“Thậm chí có khách hàng khi chúng tôi giải thích đang bị lừa đảo họ vẫn không tin. Báo tin cho người thân, con bà ấy gọi điện nói, bà vẫn không chịu, nhất quyết yêu cầu chúng tôi chuyển tiền, còn bảo bị lừa cũng kệ tôi. Chỉ đến khi người nhà có mặt mới ngăn được việc bà lão bị kẻ xấu lừa tiền”, chị Thơm chia sẻ tình huống mình gặp phải.