Lĩnh 20 năm tù vì dùng búa truy sát nữ trung tá công an

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1980, trú tại xã Hoài Ân) 20 năm tù giam về tội Giết người với tình tiết định khung tăng nặng “có tính chất côn đồ”.

Theo cáo trạng, sáng 7/7/2024, bị cáo Đức điều khiển xe máy đến quán cà phê tại xã Hoài Ân thấy bà V.T.A.V. (SN 1979, ở cùng địa phương) đang ngồi với bạn.

Bị cáo Nguyễn Văn Đức tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Nhật Anh).

Sẵn tâm trạng bực tức cho rằng bà V. khi còn công tác tại Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định (cũ) đã xử phạt hành chính mình oan nên Đức nảy sinh ý định sát hại bà V..

Đức về nhà lấy chiếc búa sắt dài gần 30cm giấu trong túi xách, quay lại quán. Khi thấy bà V. ra về một mình, Đức điều khiển mô tô bám theo, áp sát, dùng búa đánh mạnh vào gáy khiến nạn nhân ngã xuống đường. Đức tiếp tục dùng búa đánh nhiều nhát vào vùng đầu cho đến khi bà V. bất động.

Sau khi gây án, nghĩ nạn nhân đã tử vong nên Đức điều khiển xe đến cơ quan công an đầu thú. Hậu quả, nạn nhân V. bị chấn thương sọ não, tổn thương cơ thể 99%.

Bị cáo Đức từng có tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản. Đức còn có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy.