Kẻ tấn công nữ trung tá công an bằng búa có 2 tiền sự

Liên quan vụ nữ trung tá công an huyện Hoài Ân bất ngờ bị người đàn ông tấn công bằng búa gây chấn thương sọ não, ngày 9/7, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết đã giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ để khởi tố vụ án.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, đối tượng Nguyễn Văn Đức (44 tuổi, ở khu phố Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) từng có 2 tiền sự về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong án tù.

Mới đây, Nguyễn Văn Đức tiếp tục bị Công an huyện Hoài Ân xử phạt vi phạm hành chính về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó sáng 7/7, Trung tá V.T.A.V. (45 tuổi, công tác tại Công an huyện Hoài Ân) điều khiển xe máy chạy trên đường thuộc khu phố Gò Cau (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), bị Nguyễn Văn Đức chạy xe máy từ phía sau vượt lên, bất ngờ dùng búa đánh vào đầu.

Trung tá V. ngã xuống đường nhưng Đức vẫn tiếp tục dùng búa đánh nhiều cái vào đầu. Khi nạn nhân nằm bất động, Đức mới dừng lại rồi đến Công an huyện Hoài Ân đầu thú.

Trung tá V. bị chấn thương nặng vùng đầu, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và được phẫu thuật sau đó.