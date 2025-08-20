Lĩnh 15 năm tù vì đánh chết hàng xóm của anh trai

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Lô Văn Thái (SN 1992, trú tại xã Tam Quang, Nghệ An) về tội Giết người.

Theo hồ sơ, Thái sống ở nhà gia đình anh trai trong thời gian khá dài. Ngày 15/9/2024, ông K.V.T. (trú cùng xóm) đến nhà anh trai Thái chơi. Thái nghe ông T. nói với chị dâu đuổi mình đi, không cho ở nhờ nữa nên chạy ra ngoài lấy xẻng tấn công ông T..

Bị cáo Lô Văn Thái tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Dù được can ngăn nhưng Thái tiếp tục dùng ống tuýp kim loại đánh vào đầu ông T. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Ông T. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Thái bị công an bắt. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông T. tại thời điểm cơ quan chức năng thực hiện giám định là 41%. Sau một tháng được điều trị tại bệnh viện, ông T. về nhà, đến ngày 17/1, người đàn ông này tử vong.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện Lô Văn Thái có dấu hiệu bất thường về tâm lý nên trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Kết quả giám định cho thấy tại thời điểm trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thái bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn); bị can có đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Thái cho rằng, do nghi ngờ ông T. nhiều lần nói xấu mình với gia đình anh trai, xúi chị dâu đuổi anh ta ra khỏi nhà nên đánh để dọa.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Lô Văn Thái 15 năm tù.