Lĩnh 10 năm tù vì hoạt động lật đổ chính quyền

Dân trí Với tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", Ngô Công Trứ (trú huyện Tây Hòa) đã bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 10 năm tù giam.

Ngày 25/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Công Trứ (sinh năm 1988, trú xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) 10 năm tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Bị cáo Ngô Công Trứ.

Theo kết quả điều tra và cáo trạng truy tố xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021, thông qua mạng xã hội, biết rõ tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức phản động, nhưng Trứ đã làm đơn tự nguyện tham gia tổ chức và được kết nạp là thành viên, nhằm cùng tổ chức này xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ Nhà nước.

Sau khi gia nhập tổ chức trên, Trứ thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội các bài viết, hình ảnh, video có tính chất phản động. Ngoài ra, Ngô Công Trứ còn kích động, nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ và tuyên truyền vận động nhiều người thân tham gia tổ chức này.

Tuy nhiên, xác định Trứ đang thực hiện hành vi sai trái nên nhiều người đã khước từ. Đồng thời, khuyên ngừng tham gia nhưng Trứ bỏ ngoài tai.

Đến tháng 2/2021, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Ngô Công Trứ về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" được quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Trung Thi