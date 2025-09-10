Liên tục sinh con để né tránh thi hành án tù

Công an xã Bản Nguyên (Phú Thọ) vừa tiến hành áp giải người được hoãn thi hành án phạt tù hết thời hạn đối với L.T.N.H. (35 tuổi, trú tại Khu 2, xã Bản Nguyên) bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự và Trại tạm giam số 1 - Công an tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Theo công an, năm 2017, H. bị TAND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (nay là TAND khu vực 2, tỉnh Phú Thọ) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên H. được tòa án cho hoãn chấp hành án phạt theo quy định của pháp luật.

L.T.N.H. làm việc với công an (Ảnh: Công an cung cấp).

"Từ đó đến nay nhằm trì hoãn, né tránh nghĩa vụ chấp hành hình phạt của bản án đã tuyên, bằng thủ đoạn liên tục sinh con, H. đã nhiều lần được tòa án có thẩm quyền cho hoãn thi hành án phạt tù", công an cho hay.

Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù ngày 1/7/2024 nêu rõ thời hạn được hoãn chấp hành án phạt tù của H. là 12 tháng (kể từ ngày 1/7/2024) nhưng H. đã bỏ trốn khỏi địa phương trước ngày hết thời hạn hoãn.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hạn chế phát sinh đối tượng truy nã, Công an xã Bản Nguyên đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt H.

Công an kêu gọi những người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cần nhận thức rõ trách nhiệm pháp lý của bản thân, chấp hành nghiêm các quyết định của tòa án, tránh để bị cưỡng chế, gây ảnh hưởng tiêu cực không đáng có đến quyền lợi của bản thân và gia đình.