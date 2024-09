Liên tục sinh con trong 8 năm để trốn thi hành án tù

Chiều 27/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an thị xã Phú Thọ vừa phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (tỉnh Long An) bắt giữ đối tượng Đoàn Thị Hằng (41 tuổi, trú tại khu Đoàn Kết, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ) là bị án đang trốn quyết định thi hành án.

Theo Bản án số 21/2014 của TAND thị xã Phú Thọ, Đoàn Thị Hằng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Hằng được hoãn chấp hành hình phạt tù.

Từ năm 2015-2023, Hằng liên tục sinh con nên được hoãn chấp hành hình phạt tù tổng cộng 9 lần.

Công an bắt đối tượng Đoàn Thị Hằng đưa về Phú Thọ thi hành án (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, trong thời gian hoãn chấp hành án phạt tù, đối tượng Đoàn Thị Hằng tiếp tục vi phạm pháp luật và bị tòa án nhiều địa phương (TAND TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; TAND huyện Văn Yên, Yên Bái; TAND tỉnh Vĩnh Phúc; TAND TP Hà Nội) kết án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND TP Hà Nội đã ra Quyết định số 09/2024 tổng hợp hình phạt của nhiều vụ án đối với bị án Đoàn Thị Hằng là 30 năm tù.

Đầu tháng 6 vừa qua, TAND tỉnh Phú Thọ ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với bị án Đoàn Thị Hằng, yêu cầu bị án phải có mặt tại cơ quan công an để thi hành án.

Ngay sau đó, Đoàn Thị Hằng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành và trốn ra nước ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vừa qua Công an thị xã Phú Thọ xác định được tung tích của Đoàn Thị Hằng và phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (Long An) bắt giữ thành công đối tượng này.

Công an đã dẫn giải Hằng về tỉnh Phú Thọ để đưa đi chấp hành án đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.