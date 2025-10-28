Khởi tố người hành hung bảo vệ Metro số 1 TPHCM

Liên quan đến vụ hai thiếu niên hành hung bảo vệ Metro số 1 TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Phạm Như Vũ Bảo (17 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh) về tội Gây rối trật tự công cộng. Bảo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai thiếu niên hành hung bảo vệ Metro số 1 TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 17h ngày 26/10, tàu Metro số 1 TPHCM chạy từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành. Khi đến ga Khu Công nghệ cao, nam bảo vệ phát hiện nữ hành khách N.T.H. (SN 1992, là người thân của Bảo) có hành vi gác chân lên ghế nên đến nhắc nhở.

Thời điểm trên, Bảo và một thiếu niên 15 tuổi bất ngờ lao vào tấn công nam bảo vệ. Phát hiện vụ việc, nhiều hành khách vào can ngăn. Tuy nhiên, sự việc chỉ dừng lại khi tàu đến ga tiếp theo (ga Thủ Đức).

Công an phường Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt, yêu cầu những người liên quan về trụ sở để làm việc. Ghi nhận ban đầu, nam bảo vệ bị sưng ở hốc mắt trái và chân mày, môi trên có vết rách niêm mạc.

Nhà chức trách xác định, nam bảo vệ đã xảy ra mâu thuẫn với chị H. khi vỗ nhẹ vào lưng bé trai 3 tuổi (cháu chị H.) để nhắc bé không la hét trên tàu.