Ngày 2/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Kim Anh và Trần Đại Nghĩa (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình làm việc, đối tượng đã lợi dụng vị trí công tác, tạo lòng tin để mượn điện thoại của khách hàng với lý do hướng dẫn đăng nhập, sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử.

Trong lúc thao tác trên điện thoại của khách, Kim Anh bí mật thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang tài khoản của Trần Đại Nghĩa mà khách hàng không hay biết.

Để phối hợp thực hiện hành vi, hai đối tượng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin qua các ứng dụng Zalo và Telegram.

Bước đầu, Kim Anh khai nhận từ tháng 7 đến tháng 9, đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng, với tổng số tiền 31,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao điện thoại đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý sử dụng; không tiết lộ mật khẩu, mã OTP và cần trực tiếp kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận bất kỳ giao dịch nào để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.