Nhóm đối tượng "hack" số điện thoại, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng

Ngày 13/4, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã phối hợp Cục An ninh mạng, Bộ Công an, đấu tranh thành công chuyên án chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 4 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Lê Văn Kỷ (SN 1995, trú tại TPHCM), Hồ Đức Thế (SN 1990, trú tại tỉnh Đắk Lắk), Trần Quang Trọng (SN 2000) và Nguyễn Minh Thuận (SN 1997), cùng trú tại tỉnh Gia Lai.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc (Ảnh: Trần Tuấn).

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã "hack" (chiếm quyền sử dụng) số thuê bao điện thoại của nhiều bị hại. Từ số điện thoại này, các đối tượng sử dụng thiết bị và phần mềm chuyên dụng truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân, vượt qua các lớp bảo mật và thực hiện việc chuyển tiền.

Riêng ngày 20/1, nhóm đối tượng đã thu thập thông tin, chiếm quyền sử dụng số điện thoại của 15 khách hàng sử dụng sim Vinaphone, từ đó chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng các nạn nhân.

Từ tháng 2 đến tháng 3, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau khi chiếm đoạt được Trọng và đồng bọn quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa rồi chia nhau.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can nói trên về các tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.