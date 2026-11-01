Phiên xử Mr Pips: Chồng làm bảo vệ đi Mercedes, vợ là quản lý kiếm tiền tỷ

Sau một tuần xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đang dành thời gian để các luật sư tham gia xét hỏi, làm rõ hành vi và vai trò của từng bị cáo.

Công việc hàng ngày của bảo vệ là gì?

Trong quá trình trả lời thẩm vấn trước đó, bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh (người từng làm nhân viên bảo vệ trong đường dây lừa đảo của Mr Pips) đã có lời khai đáng chú ý về công việc, thu nhập và số tài sản bị cơ quan điều tra thu giữ.

Trước bục khai báo, Mạnh trình bày được Lê Khắc Ngọ tuyển dụng vào làm nhân viên bảo vệ từ giữa năm 2021.

Công việc hàng ngày của Mạnh là trực tại cửa các văn phòng, kiểm soát người ra vào nhằm bảo đảm an ninh, trật tự.

Mạnh khẳng định bản thân không tham gia điều hành hoạt động kinh doanh, không trực tiếp tư vấn, mời chào khách hàng đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối.

Về thu nhập, bị cáo cho biết chỉ được trả lương cố định hằng tháng, không hưởng tiền thưởng theo doanh số hay lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Trong hơn 3 năm làm việc, tổng số tiền lương Mạnh nhận được là 629 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Nghe bị cáo trình bày, chủ tọa Trần Nam Hà đặt câu hỏi liệu bộ phận bảo vệ tại các văn phòng có áp dụng hình thức “thiết quân luật” đối với nhân viên hay không.

Mạnh phủ nhận, cho rằng đây không phải chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bị cáo tiếp tục khẳng định chỉ làm công việc bảo vệ tại cửa các văn phòng, không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của công ty.

Trước lời khai này, chủ tọa truy vấn, nếu chỉ làm công việc bảo vệ thông thường thì tại sao Mạnh lại bị truy tố trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Trả lời HĐXX, Mạnh thừa nhận công việc bảo vệ của mình đã “vô tình giúp sức cho công ty duy trì hoạt động lừa đảo”, song cho rằng bản thân không trực tiếp tham gia lừa đảo các nhà đầu tư.

HĐXX sau đó tiếp tục làm rõ vai trò của tổ bảo vệ trong việc kiểm soát người ra vào và xử lý những khách hàng tìm đến văn phòng khiếu nại, đòi lại tiền đầu tư.

Khi được hỏi có từng sử dụng vũ lực đối với khách hàng đến công ty đòi tiền hay không, Mạnh trả lời: "Dạ không".

"Bị cáo chắc không?", chủ tọa hỏi lại.

"Dạ chắc”, Mạnh khẳng định.

Dù nhiều lần giải thích chỉ làm công việc bảo vệ, không trực tiếp tham gia lừa đảo, Mạnh vẫn xác nhận đồng ý với những nội dung cáo buộc được nêu trong kết luận điều tra và cáo trạng.

Theo cáo trạng, vai trò của Nguyễn Trọng Mạnh không đơn thuần là đứng gác tại cửa các văn phòng.

Các bị cáo được dẫn giải khỏi phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cơ quan công tố xác định, Mạnh được Lê Khắc Ngọ giao cùng Ngô Tiến Hưng quản lý tổ an ninh, bảo vệ tại các văn phòng ở khu vực miền Bắc. Dưới sự quản lý của nhóm này có Đinh Văn Cương cùng 8 nhân viên khác.

Mỗi văn phòng được bố trí một nhân viên bảo vệ để kiểm soát người ra vào, phát hiện người lạ và không cho người không có phận sự tiếp cận nơi làm việc.

Đáng chú ý, cáo trạng thể hiện Ngô Tiến Hưng còn được giao chỉ đạo nhân viên an ninh “dằn mặt” những người mới vào làm hoặc nhân viên nghỉ việc, nhằm ngăn họ tiết lộ thông tin hoạt động của công ty và dữ liệu khách hàng.

VKS cáo buộc hoạt động của tổ an ninh, bảo vệ đã góp phần giúp Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ duy trì các văn phòng, bảo đảm sự vận hành của đường dây lừa đảo trong thời gian dài. Từ đó, Nguyễn Trọng Mạnh, Ngô Tiến Hưng và Đinh Văn Cương bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức.

Xin dùng xe Mercedes và 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho hai vợ chồng

Cũng trong quá trình xét hỏi, khi được hỏi về việc khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh cho biết đã làm đơn đề nghị sử dụng toàn bộ tài sản đang bị cơ quan điều tra thu giữ để bồi thường cho các bị hại.

Bị cáo Mạnh trình bày, số tài sản này gồm một ô tô Mercedes, hai sổ tiết kiệm có tổng trị giá 3 tỷ đồng, ba điện thoại và một máy tính.

Nguyễn Trọng Mạnh bày tỏ mong muốn sử dụng chiếc ô tô cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để khắc phục hậu quả cho cả hai vợ chồng. Ngoài ra, bị cáo đã vận động gia đình nộp thêm 50 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, chiếc ô tô Mạnh đề cập là Mercedes-Benz E180 màu trắng, mang biển kiểm soát 30K-071.95, đăng ký đứng tên bị cáo. Cơ quan điều tra còn ghi nhận Mạnh sở hữu một căn hộ tại khu đô thị Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Căn hộ này được Mạnh nhận chuyển nhượng từ Ngô Thị Thêu, vợ cũ của Lê Khắc Ngọ.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Ngoài ra, một tài khoản ngân hàng đứng tên Mạnh cũng đã bị phong tỏa với số dư hơn 925 triệu đồng. Đáng chú ý, trong khi Nguyễn Trọng Mạnh khai chỉ làm bảo vệ và nhận tổng cộng 629 triệu đồng tiền lương trong hơn 3 năm, người vợ là Đinh Thị Dung lại giữ vai trò nhân viên quản lý trong đường dây lừa đảo, với tổng tiền lương, thưởng nhận được lên tới gần 16,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Dung gia nhập công ty của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ từ năm 2019, ban đầu làm nhân viên kinh doanh, trực tiếp tham gia tìm kiếm, mời chào nhà đầu tư.

Sau một thời gian làm việc, Dung liên tục được thăng chức, từ trưởng nhóm, trưởng phòng lên quản lý vùng, phụ trách hoạt động của 7 văn phòng.

Trong khoảng 5 năm, tổng số tiền lương, thưởng nữ bị cáo nhận được là gần 16,6 tỷ đồng, tương ứng với doanh số tính thưởng khoảng 396,6 tỷ đồng tiền khách hàng nạp vào các sàn giao dịch.

Cơ quan công tố xác định Dung phải chịu trách nhiệm trong 27 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28,6 tỷ đồng.

Bị cáo Phó Đức Nam được dẫn giải khỏi phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trả lời thẩm vấn, Dung thừa nhận từ năm 2022 đã nhận thấy những bất thường trong hoạt động của công ty.

Dung khai sau khi tự bỏ tiền tham gia giao dịch trên các sàn bị cáo phát hiện bộ phận chăm sóc khách hàng có thể can thiệp vào tài khoản của nhà đầu tư. Mặc dù nhận ra những dấu hiệu bất thường, bị cáo vẫn tiếp tục làm việc và điều hành hoạt động của các văn phòng.

Khi được HĐXX hỏi vì sao không nghỉ việc, Dung bật khóc, giải thích rằng từng được Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ trấn an, khẳng định bộ phận kinh doanh sẽ không phạm tội.

"Có phải còn vì lý do bị cáo nhận tiền lương, thưởng cao không?", chủ tọa Trần Nam Hà hỏi tiếp.

"Dạ đúng ạ", Dung cúi đầu thừa nhận.

Khi trình bày về trách nhiệm khắc phục hậu quả, nữ bị cáo cho biết đã làm đơn xin sử dụng khoản tiền tiết kiệm 3 tỷ đồng đang bị phong tỏa để bồi thường cho các bị hại.

Bị cáo cho biết đây là số tiền được tích lũy từ lương, thưởng trong những năm làm việc tại công ty. Gia đình bị cáo cũng đã nộp thêm 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Việc xử lý các tài sản bị kê biên, phong tỏa cũng như trách nhiệm bồi thường của từng bị cáo sẽ được HĐXX xem xét, quyết định khi giải quyết vụ án.

Phiên tòa sẽ làm việc trở lại vào sáng 2/11.