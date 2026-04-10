Lên mạng nhờ làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt 499.999.999 đồng

Ngày 10/4, Tổ điều tra Khu vực 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) bắt tạm giam đối với Phan Gia Huy (SN 1998, trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2025, do nợ tiền nhiều người và cần tiền tiêu xài cá nhân, Huy nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối tượng Phan Gia Huy bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đối tượng lên mạng xã hội tìm kiếm các dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ đỏ) thửa đất tại khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, Đà Nẵng, với nội dung giả mạo, thay đổi thông tin người nhận chuyển nhượng thành tên của mình.

Sau khi nhận được giấy tờ giả, Huy sử dụng tài liệu này đăng thông tin rao bán đất trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

Đến ngày 9/11/2025, sau khi thương lượng thành công, đối tượng đã nhận số tiền đặt cọc 499.999.999 đồng từ bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Huy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tang vật vụ án gồm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đã được thu giữ.