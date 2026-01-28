Lập nhiều tài khoản rao bán máy phát điện lừa lấy tiền đặt cọc

Ngày 28/1, Công an xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Mai Hồng Sơn (27 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hôm 25/1, chị T.T.T.H. (SN 1990, trú tại xã Đức Minh) trình báo công an về việc bị lừa khi mua máy phát điện cũ qua mạng xã hội. Theo trình bày, cuối tháng 8/2025, chị H. tìm mua máy phát điện trên mạng xã hội, sau đó liên hệ với tài khoản Zalo "Hồ Văn Mẫn".

Mai Hồng Sơn bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình giao dịch, chị chuyển 2 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản cho đối tượng nhưng không được giao hàng như cam kết.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản Zalo "Hồ Văn Mẫn" là Mai Hồng Sơn. Từ đây, một mũi trinh sát được Công an tỉnh Hà Tĩnh cử vào Lâm Đồng, phối hợp với công an địa phương bắt giữ Sơn khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ.

Sơn khai nhận từ tháng 4/2025 đến nay đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên mạng xã hội, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Để phạm tội, anh ta lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo mang tên "Nông Ngư Cơ Đông Dương" cùng các kênh TikTok, YouTube quảng cáo bán máy móc nông nghiệp, máy phát điện, gỗ các loại.

Đối tượng còn làm giả hình ảnh hợp đồng, đơn hàng vận chuyển, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm tạo lòng tin, sau đó chặn liên lạc khi nạn nhân chuyển tiền.