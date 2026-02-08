Lập nhiều tài khoản Facebook ảo để lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng vừa khởi tố bị can Phạm Ngân Trang (SN 1998, trú tại xã Kẻ Sặt, Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ tháng 1 đến tháng 6/2025, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị V.T.L. (SN 2000, cùng trú tại xã Kẻ Sặt).

Để thực hiện việc lừa đảo, Trang lập nhiều tài khoản Facebook với tên gọi khác nhau, giả làm người thân thiết hoặc đối tác làm ăn rồi liên tục hỏi vay tiền để nhập hàng, hứa trả lợi nhuận cao sau khi bán.

Tin tưởng các thông tin do Trang dựng lên, chị L. nhiều lần chuyển tiền cho vay. Sau khi nhận tiền, Trang sử dụng toàn bộ để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Cơ quan điều tra xác định tổng chênh lệch giữa các khoản vay và hoàn trả gần 30 tỷ đồng. Từ tháng 6 đến tháng 9/2025, Trang đã trả hơn 4,8 tỷ đồng và bàn giao một thửa đất trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng, còn chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra.