Bốn án tù chung thân dành cho nhóm quản lý đường dây lừa đảo tại Campuchia

Chiều 6/2, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với 46 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại Campuchia, chiếm đoạt tài sản của hơn 13.500 người dân trên cả nước với tổng số tiền hơn 972,5 tỷ đồng.

Theo bản án, 4 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân; 40 bị cáo bị phạt từ 8 đến 19 năm tù; duy nhất 1 bị cáo bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 2 đến 6/2, được tổ chức tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh (cũ) do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị cáo đông, quy mô thiệt hại lớn và liên quan nhiều địa phương.

Lập “tổng hành dinh” ở Campuchia, giả danh công an để cài app mã độc

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã thành lập, điều hành đường dây lừa đảo tại khu vực Tam Thái Tử, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Nhiều công dân Việt Nam ở các tỉnh, thành như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình, Hưng Yên… được tuyển mộ, xuất cảnh sang Campuchia tham gia hoạt động. Nhóm này vận hành theo mô hình phân công chặt chẽ, có quản lý, chấm công, trả lương, thưởng; sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin Telegram để trao đổi dữ liệu, điều hành kịch bản lừa đảo.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Thủ đoạn chính là giả danh cán bộ công an các cấp gọi điện cho người dân tại Việt Nam, đưa ra các “lý do” như cập nhật thông tin căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu định danh cho trẻ em, sổ sức khỏe điện tử…

Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo “DỊCH VỤ CÔNG” (gắn hình Quốc huy, giao diện tương tự cổng dịch vụ công). Thực chất, đây là phần mềm chứa mã độc, cho phép chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Cáo trạng nêu, đường dây được tổ chức thành 3 nhóm.

Nhóm “Cào 1” có nhiệm vụ gọi điện giả danh công an xã, phường để tiếp cận, tạo lòng tin ban đầu; “Cào 2” giả danh công an cấp huyện, tỉnh, trực tiếp hướng dẫn nạn nhân cài ứng dụng giả và thao tác theo kịch bản; “Cào 3” là bộ phận kỹ thuật dùng máy tính truy cập, điều khiển điện thoại nạn nhân và rút tiền từ các tài khoản ngân hàng đã bị chiếm quyền kiểm soát.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 28/5/2024 đến 23/1/2025, đường dây này đã chiếm đoạt tài sản của 13.543 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố, tổng số tiền hơn 972,5 tỷ đồng; có bị hại bị chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phần lớn số tiền bị chiếm đoạt được xác định do nhóm đối tượng người Trung Quốc thu giữ, còn 46 bị cáo chỉ hưởng lợi một phần nhỏ.

Nhiều bị hại đến dự phiên xét xử

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, khai đã tham gia đường dây lừa đảo với các vai trò khác nhau và hưởng lợi từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Trong số 46 bị cáo, HĐXX xác định 4 người gồm Đỗ Văn Nghĩa, Nìm Cún Pẩu, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh giữ vai trò quản lý, phiên dịch, giúp sức tích cực cho các đối tượng cầm đầu người nước ngoài trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Nhóm này bị tuyên án tù chung thân.

4 bị cáo cầm đầu, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: Đỗ Văn Nghĩa, Nìm Cún Pẩu, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Theo HĐXX, hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức chặt chẽ, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi.

Các bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa, uy tín của cơ quan Nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an, để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản của số lượng lớn người dân, gây thiệt hại đặc biệt lớn và để lại hệ lụy nặng nề về tâm lý, đời sống cho nhiều bị hại.

Về khắc phục hậu quả, cơ quan tiến hành tố tụng cho biết đến thời điểm xét xử, các bị cáo mới nộp lại được “vài tỷ đồng” trong số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh giữ quyền công tố tại phiên tòa đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu tài sản của người dân, gây mất an ninh trật tự, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan Nhà nước.

HĐXX cũng nhấn mạnh, với nhóm bị cáo giữ vai trò quản lý, điều hành, phiên dịch, giúp sức tích cực cho các đối tượng cầm đầu người nước ngoài, hành vi thể hiện ý thức coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm minh, áp dụng hình phạt đặc biệt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với các bị cáo còn lại, tòa cân nhắc vai trò, mức độ tham gia cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; song do hậu quả vụ án đặc biệt lớn, việc khắc phục hậu quả hạn chế nên cần áp dụng mức án nghiêm, tương xứng.

Đáng chú ý, phiên tòa thu hút sự quan tâm lớn khi nhiều bị hại từ các tỉnh, thành phố trực tiếp đến theo dõi quá trình xét xử.